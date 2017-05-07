Українки завоювали все «золото» на етапі світової серії в Торонто

У Торонто завершився четвертий етап світової серії. Українські синхроністки в Торонто виграли всі види програми, в яких брали участь (за виключенням мікс-дуету). Нагадаємо, що серед солісток зі своєю технічною програмою першою стала Анна Волошина. Її виступ під українську пісню «Сіла птаха» судді оцінили в 90,8138 бали. У змаганнях солісток з довільною програмою Анна Волошина також підтвердила свій клас, вигравши змагання з вагомою перевагою. У Анни 92.3 бали. Не було конкурентів й у нашої збірної в хайлайті. Наш дует у складі Анни Волошиної та Єлизавети Яхно став кращим у технічній і довільній програмах. Рівних української збірної не було і в змаганні команд у технічній і довільній програмах і у комбі.

Таким чином, у нашій збірній на цьому етапі в активі лише перші місця, з чим і вітаємо підопічних Світлани Саїдової. Крім України в етапі світової серії також брали участі кілька канадських команд, а також синхроністки Колумбії та Новій Зеландії.

Нагадаємо, що Світова серія з синхронного плавання була створена в 2017 році для того, щоб об’єднати кілька турнірів з синхронного плавання по всьому світу і налічує 6 етапів. Крім того, ці змагання є відбором на чемпіонат світу з водних видів спорту, який у липні відбудеться у Будапешті.