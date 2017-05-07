Українські каратисти здобули шість нагородо чемпіонату Європи

Видатного успіху досягли українські каратисти на 52-му чемпіонаті Європи в Коджаелі (Туреччина), здобувши 6 престижних нагород.

«Золото»на рахунку Катерини Кривої (куміте, -50 кг) і жіночої команди куміте у складі: Катерина Крива, Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга і Анастасія Мястковська.

Срібну медаль виграв Станіслав Горуна (-75 кг)

Бронзові нагороди в активі Анжеліки Терлюги (-55 кг), Аніти Серьогіної (-61 кг) та чоловічої команди куміте (Горуна Ярослав, Горуна Станіслав, Чоботар Валерій, Унгіч Ігор, Цимбал Костянтин).

В підсумку збірна України посіла високе 4 загальнокомандне місце, пропустивши вперед лише визнаних грандів європейського карате - команди Туреччини, Іспанії та Італії.

Для того, щоб оцінити таке досягнення, потрібно згадати, що за всю історію участі українців в чемпіонатах Європи на рахунку нащих каратистів було всього 7 медалей. У 2015 році в Стамбулі збірна України взагалі залишилася без нагород, а в минулому році в Монпельє (Франція) наші спортсмени мали тільки одну медаль - «срібло» Анжеліки Терлюги.