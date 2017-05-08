Юрий Шкрюба стал пятым на ЧЕ по греко-римской борьбе

В воскресенье борцы классического стиля боролись за медали в четырех весовых категориях: 71, 75, 85 и 80кг.. У сборной Украины не все получилось, ближе всех к пьедесталу был борец из Закарпатья Юрий Шкрюба, но и он, к сожалению, в бронзовом финале, уступил более фактурному борцу из Германии и завершил выступление 5-м.
Греко-римская борьба, Чемпионат Европы, Новый Сад-2017 результаты, день2.
вес 71кг
1) Balint KORPASI (HUN)
2) Павел Лях (Беларусь)
3) Абуязид Манцигов (Россия)
3) Aleksandar MAKSIMOVIC (SRB)
вес 75кг
1) Tarek ABDELSLAM SHEBLE MOHAMED (BUL)
2) Чингиз Лабазанов (Россия)
3) Tamas LORINCZ (HUN)
3) Казбек Килов (Беларусь)
1) Balint KORPASI (HUN)
2) Павел Лях (Беларусь)
3) Абуязид Манцигов (Россия)
3) Aleksandar MAKSIMOVIC (SRB)
вес 75кг
1) Tarek ABDELSLAM SHEBLE MOHAMED (BUL)
2) Чингиз Лабазанов (Россия)
3) Tamas LORINCZ (HUN)
3) Казбек Килов (Беларусь)
вес 80кг
1) Зураби Датунашвили (Грузия)
2) Радик Кулиев (Беларусь)
3) Адлан Акиев (Россия)
3) Aslan ATEM (TUR)
вес 85кг
1) Viktor LORINCZ (HUN)
2) Metehan BASAR (TUR)
3) Ramsin AZIZSIR (GER)
3) Nikolay Nikolaev BAYRYAKOV (BUL)
5) Юрий Шкрюба (Украина)
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