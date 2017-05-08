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Тимощенко стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Венгрии

На каждом из трех этапов Кубка мира в нынешнем сезоне украинец входил в тройку лучших

  • 08.05.2017 11:40
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© facebook.com/olympicua

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года украинец Павел Тимощенко вошел в тройку призеров на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который прошёл в Кечкемете (Венгрия).

Победу одержал француз Валентен Прад, второе место занял венгр Бенце Деметер. У Тимощенко - третий результат.

Бронза в Венгрии - уже третья награда Тимощенко в этом сезоне (после серебра на первом этапе Кубка мира в США и золота на втором этапе в Египте).

Высокое седьмое место на этапе Кубка мира в Венгрии занял еще один украинец Денис Павлюк - это его лучший результат в карьере.

Следующий этап Кубка мира пройдёт с 25-го по 29 мая в Джонкове (Польша).

Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Кечкемет, Венгрия

Мужчины. Личное первенство
1. Валентен Прад (Франция) – 1464 очков
2. Бенце Деметер (Венгрия) – 1463
3. Павел Тимощенко (УКРАИНА) – 1461
 

Источник — УНИАН

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