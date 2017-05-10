Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван Гришин расскажет о реалиях украинского спорта и телевидения

Гость Sport.ua раскроет, как из перспективного легкоатлета превратился в руководителя телеканала

  • 10.05.2017 11:13
  • 110 просмотров
  • 0 комментария
Метки
facebook.com. Иван Гришин
© facebook.com. Иван Гришин
11  мая гостем Sport.ua станет владелец телеканала «Правда ТУТ» Иван Гришин, который параллельно продолжает свою спортивную карьеру в одном из турецких клубов. Иван ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет, как ему удается совмещать бизнес и активную спортивную карьеру.
 
Начало конференции в 16:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.