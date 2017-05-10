Иван Гришин расскажет о реалиях украинского спорта и телевидения

11 мая гостем Sport.ua станет владелец телеканала «Правда ТУТ» Иван Гришин, который параллельно продолжает свою спортивную карьеру в одном из турецких клубов. Иван ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет, как ему удается совмещать бизнес и активную спортивную карьеру.
Начало конференции в 16:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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