Сборная Украины завоевала золото и серебро на ЧМ по шашкам

Украинская сборная отметилась рядом наград на чемпионате мира по шашкам-100 в блице, который проходил в Измире.

В последний день соревнований мужская сборная в составе Юрия Аникеева и Артема Иванова завоевала золотые медали.

Аникеев также получил и индивидуальную награду и стал серебряным призером, опередив многократного чемпиона мира из России Алексея Чижова.

Женская команда также одержала здесь награды. Ольга Балтажи и Виктория Мотричко завоевали «серебро».

Ранее Аникеев обратился в спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по делу против Международной федерации шашек (IDF), которая на 3 года дисквалифицировала украинца за выдуманные цитаты и вышиванку.