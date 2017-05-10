Сборная Украины завоевала золото и серебро на ЧМ по шашкам

Украинская сборная отметилась рядом наград на чемпионате мира по шашкам-100 в блице, который проходил в Измире.
В последний день соревнований мужская сборная в составе Юрия Аникеева и Артема Иванова завоевала золотые медали.
Аникеев также получил и индивидуальную награду и стал серебряным призером, опередив многократного чемпиона мира из России Алексея Чижова.
Женская команда также одержала здесь награды. Ольга Балтажи и Виктория Мотричко завоевали «серебро».
Ранее Аникеев обратился в спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по делу против Международной федерации шашек (IDF), которая на 3 года дисквалифицировала украинца за выдуманные цитаты и вышиванку.
Источник — ТСН
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