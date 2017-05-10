Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Украины завоевала золото и серебро на ЧМ по шашкам

Юрию Аникееву и Артему Иванову не было равных в блице

  • 10.05.2017 14:23
  • 167 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ukrinform.ru. Юрий Аникеев
© ukrinform.ru. Юрий Аникеев

Украинская сборная отметилась рядом наград на чемпионате мира по шашкам-100 в блице, который проходил в Измире.

В последний день соревнований мужская сборная в составе Юрия Аникеева и Артема Иванова завоевала золотые медали.

Аникеев также получил и индивидуальную награду и стал серебряным призером, опередив многократного чемпиона мира из России Алексея Чижова.

Женская команда также одержала здесь награды. Ольга Балтажи и Виктория Мотричко завоевали «серебро».

Ранее Аникеев обратился в спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по делу против Международной федерации шашек (IDF), которая на 3 года дисквалифицировала украинца за выдуманные цитаты и вышиванку.

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.