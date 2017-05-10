Українськи юнаки вибороли 5 медалей на Кубку Європи з дзюдо

У дзюдоїстів продовжуються відбіркові турніри до складу збірної команди України на XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль 2017 року в угорському Дьорі.
Так, днями у румунському Плоешті завершився Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 18 років.
Наші спортсмени зуміли вибороти 5 нагород і посісти високе 7 загальнокомандне місце серед 27 команд.
На найвищу сходинку п’єдесталу зуміла піднятись Анастасія Балабан у ваговій категорії до 40 кг, срібною призеркою турніру стала Марія Меркулова (+70 кг) і 3 «бронзи» у активі: Вадима Чернова (60 кг), Станіслава Семкова (66 кг) та Марата Крижанського (81 кг).
Останнім відбірковим турніром для дзюдоїстів стане турнір у польському Бельсько-Бяла з 20 по 21 травня. Після нього і буде визначено остаточний список команди, яка захищатиме честь країни на XIV Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.
Довідково:
XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль пройде з 23 по 30 липня 2017 року в угорському Дьорі.
2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з 50 країн континенту боротимуться за нагороди найпрестижнішого юнацького форуму у 10 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.
Источник — НОК Украины
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