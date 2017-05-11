Нижник і Калюжна - найкращі легкоатлети квітня

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів квітня в Україні.

І у чоловіків, і у жінок усі три групи респондентів (члени Ради ФЛАУ, журналісти та вболівальники) віддали перевагу переможцям чемпіонату України з бігу на 10000 метрів, який проходив 30 квітня у Черкасах. Серед чоловіків найкращим було визнано Миколу Нижника, серед жінок – Вікторію Калюжну.

Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.