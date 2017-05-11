Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Нижник і Калюжна - найкращі легкоатлети квітня

Микола Нижник та Вікторія Калюжна – найкращі легкоатлети квітня в Україні!

  • 11.05.2017 13:56
  • 41 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів квітня в Україні.
 
І у чоловіків, і у жінок усі три групи респондентів (члени Ради ФЛАУ, журналісти та вболівальники) віддали перевагу переможцям чемпіонату України з бігу на 10000 метрів, який проходив 30 квітня у Черкасах. Серед чоловіків найкращим було визнано Миколу Нижника, серед жінок – Вікторію Калюжну.
 
Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.