Сильван Дилье — победитель 6-го этапа Джиро д'Италия-2017

Вообще никто не верит в то что ЧМ в России пройдёт, даже если он и будет то фанаты поубивают дру...

Стоп...тоді чому в інших видах спорту наші приймають участь в Росії?????.. що футбол це не вид сп...

У нас є свої справи. А справа збірної - добре грати і вигравати! Що тут не так?

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Ребята всё он правильно говорит, Если Россия Поддерживает ДНР и ЛНР и своровала Крым , то туда Не...

Ти дебіл..при чому тут це..Вася, я в Італії вже 8 років..бізнес свій..це ти напевно туалєти чист...