Збірна України стала головною сенсацією чемпіонату Європи з карате

4-7 травня в турецькому місті Ізміт (регіон Коджаелі) пройшов 52-й чемпіонат Європи з карате. Турецька арена виявилася надзвичайно щасливою для збірної України: наші каратисти стали головною сенсацією чемпіонату, виборовши 6 медалей та посівши 4-е місце у загальному заліку.

Це був перший чемпіонат континенту в олімпійському статусі карате, та його учасники змагались не лише за престижні європейські нагороди, але й за важливі рейтингові очки, необхідні для потрапляння на олімпійський турнір в Токіо 2020 року.

В змаганнях взяли участь 490 спортсменів з 43 країн. Турнір пройшов в спорткомплексі Sehit Recep Topaloglu Arena, що вміщує 5 тисяч глядацьких місць.

Збірна України створила справжню сенсацію та приголомшила спільноту європейського карате, здобувши 6 нагород різного ґатунку: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові. Золото на рахунку Катерини Кривої (куміте, -50 кг) і жіночої команди куміте у складі: Катерина Крива, Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга і Анастасія Мястковська. Срібну медаль виграв Станіслав Горуна (-75 кг). Бронзові нагороди в активі Анжеліки Терлюги (-55 кг), Аніти Серьогіної (-61 кг) та чоловічої команди куміте (Ігор Угніч, Валерій Чоботар, Андрій Торошанко, Станіслав Горуна, Костянтин Цимбал, Ярослав Горуна).

В підсумку збірна України посіла високе 4 загальнокомандне місце, пропустивши вперед лише визнаних грандів європейського карате – команди Туреччини, Іспанії та Італії, та випередивши такі провідні держави, як Франція, Хорватія, Німеччина.

Для того, щоб оцінити таке досягнення, потрібно згадати, що за всю історію участі українців в чемпіонатах Європи на рахунку наших каратистів було всього 7 медалей. У 2015 році в Стамбулі збірна України взагалі залишилася без нагород, а в минулому році в Монпельє (Франція) наші спортсмени мали тільки одну медаль – срібло Анжеліки Терлюги.

Ще раз нагадаємо, що йдеться про єдиний визнаний МОК та WADA вид спорту «карате», який розвиває Всесвітня федерація карате (WKF) – на відміну від численних стильових «чемпіонатів», звідки до України привозять по 15-20 медалей.

Тріумф в Коджаелі став підсумком багаторічної системної роботи спортсменів, тренерів та клубів під орудою Української федерації карате (УФК). Серед складових великого успіху нашої збірної: чітка й прозора система відбору до національної збірної; проведення підготовчих зборів за участі кваліфікованих тренерів; добра психологічна атмосфера в команді; робота лікаря та масажиста збірної Тетяни Куртян; максимальна організаційна підтримка з боку УФК в умовах мізерного фінансування від держави. Та головне – це талант, досвід, віра в свої сили та прагнення до перемоги з боку наших спортсменів та головного тренера збірної Антона Нікуліна.

Збірну України в Коджаелі представляли 15 спортсменів з чотирьох регіонів країни: 7 – зі Львова, 4 – з Одещини, 3 – з Києва та 1 з Чернівців. 10 каратистів повернулись додому з медалями. Крім того, треба відзначити Анастасію Степашко (68+ кг) та Олега Філіповича (-60 кг), які зупинились за крок від п’єдесталу, посівши 5-ті місця. Гідно боролись на турецькому татамі також Віталій Кулик (ката), Галина Мельник (-68 кг) та Денис Копитко (-67 кг).

Великий внесок в успіх зробили персональні тренери наших спортсменів: Ігор Богдан (тренер Катерини Кривої), Олександр Тонкошкур (тренер Аніти Серьогіної), Антон Нікулін (тренер Станіслава Горуни, Анастасії Мястковської, Ярослав Горуни, Олега Філіповича), Денис Морозов (тренер Анжеліки Терлюги), Олександр Пікулін та Андрій Лазаренко (тренери Валерія Чоботаря), Микола Сіраковський (тренер Ігоря Угніча, Андрія Торошанка, Костянтина Цимбала), Ігор Негатуров (тренер Анастасії Степашко). Значно допоміг збірній на підготовчих зборах у Львові головний тренер національної молодіжної збірної Петро Корнійчук.

На чемпіонаті Європи в Коджаелі відпрацювали троє українських суддів – Станіслав Золотухін, Олексій Коханець та Ольга Нікуліна.

Чемпіонат Європи став головним стартом сезону-2017 для українських каратистів. Наступного року першість континенту пройде у місті Нові Сад (Сербія).