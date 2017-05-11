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Ольга Харлан возвращается к соревнованиям

Украинская чемпионка восстановилась после операции

  • 11.05.2017 21:14
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Sport.ua
© Sport.ua

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан восстановилась после операции и собирается вернуться в соревнования.

«Много сил затрачено на то, чтобы вернуться после операции...на этих выходных у меня первые официальные международные соревнования - этап Кубка Мира в Тунисе. Знаю, возращение на дорожку будет нелёгким, но я уверенна в себе. Тем более, когда у меня такая поддержка, в лице моих тренеров и девчонок из команды. Ну и конечно же, всех людей - кто за меня болеет!», — написала Харлан в Facebook.

Этап Кубка мира в Тунисе стартует 14 мая.

Источник — Sport.ua

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