Ольга Харлан возвращается к соревнованиям

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан восстановилась после операции и собирается вернуться в соревнования.
«Много сил затрачено на то, чтобы вернуться после операции...на этих выходных у меня первые официальные международные соревнования - этап Кубка Мира в Тунисе. Знаю, возращение на дорожку будет нелёгким, но я уверенна в себе. Тем более, когда у меня такая поддержка, в лице моих тренеров и девчонок из команды. Ну и конечно же, всех людей - кто за меня болеет!», — написала Харлан в Facebook.
Этап Кубка мира в Тунисе стартует 14 мая.
Источник — Sport.ua
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