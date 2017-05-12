Що ж таке АЛТИМАТ (анг. ULTIMATE)?

Вже писав, що це - дуже молодий вид спорту з мало зрозумілою (для непосвячених) назвою. Але як же все відбувається на полі?

Розгорнуті правила на купу сторінок і 20 розділів можна спрощено звести до кількох основних , знаючи які, грати в алтимат (практично) одразу може (практично) будь-хто. Серед найцікавішого:

Суддями є безпосередньо гравці на полі (не без нюансів, правда);

(не без нюансів, правда); Унікальна філософія ігор з літаючим диском - Дух Гри, головна суть якої: результат - НЕ! понад усе.

Про суддівство. Так, із самого початку все задумувалося, щоб гравці самі “розрулювали” суперечливі моменти. Це означає, що гравці (але тільки ті, що перебувають на полі) самостійно зупиняють гру і оголошують про порушення правил. Причому суперник може як погодитись із оголошенням (тоді гра продовжується), так і не погодитись (та епізод переграється).