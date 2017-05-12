Після коротких розповідей про літаючий диск (фризбі) і деякі дисципліни з ним пропоную продовжити знайомство.
Що ж таке АЛТИМАТ (анг. ULTIMATE)?
Вже писав, що це - дуже молодий вид спорту з мало зрозумілою (для непосвячених) назвою. Але як же все відбувається на полі?
Розгорнуті правила на купу сторінок і 20 розділів можна спрощено звести до кількох основних, знаючи які, грати в алтимат (практично) одразу може (практично) будь-хто. Серед найцікавішого:
- Суддями є безпосередньо гравці на полі (не без нюансів, правда);
- Унікальна філософія ігор з літаючим диском - Дух Гри, головна суть якої: результат - НЕ! понад усе.
Про суддівство. Так, із самого початку все задумувалося, щоб гравці самі “розрулювали” суперечливі моменти. Це означає, що гравці (але тільки ті, що перебувають на полі) самостійно зупиняють гру і оголошують про порушення правил. Причому суперник може як погодитись із оголошенням (тоді гра продовжується), так і не погодитись (та епізод переграється).
Але спорт не стоїть на місці. Що більше посилюється конкуренція, що престижнішою і бажанішою стає перемога на турнірі (особливо на таких відповідальних змаганнях, як чемпіонати світу, Європи чи Відкритий чемпіонат США), то безкомпроміснішим стає суперництво. Тому, щоб скоротити час, що витрачається на обговорення, на деяких змаганнях за грою слідкують спеціальні “спостерігачі” (анг. "observer"), які покликані допомагати гравцям вирішувати суперечливі моменти. А в професійній американській лізі (AUDL) пішли ще далі і запровадили інститут суддів. Та навіть там, серед професіоналів, є незмінне дуже цікаве правило: якщо після свистка судді про порушення правил гравець, на користь якого прозвучав свисток, вважає, що фолу не було, він може скасувати оголошення і віддати диск супернику. Це “Правило чесної гри” (англ. Integrity Rule), воістину джентельменське, і вирізняє алтимат з-поміж інших командних видів спорту.
В принципі, грати в алтимат не так вже й складно. Особливо якщо мати непогану фізичну підготовку, добру координацію, досвід гри в інші командні види спорту (наприклад, футбол чи баскетбол) і справжнє бажання розвиватись, вчитись чогось нового та ставати сильнішим.
А вже в найближчих публікаціях розповім детальніше про алтимат у світі, найбільші світові змагання, українців в професійній американській лізі алтимату і, нарешті, про алтимат в Україні та підготовку збірних України до Чемпіонату світу з пляжного алтимату (WCBU-2017), що відбудеться в червні у Франції.
Автор — Роман Чернишов, Sport.ua
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