Луцьк може прийняти офіційні міжнародні змагання з легкої атлетики

Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул повідомив, що Луцьк в найближчому майбутньому може прийняти міжнародні змагання.

«Ми побачили потужний прорив Луцька та Волині. Спочатку в національну, а тепер і в європейську спортивну еліти. Ми відчуваємо підтримку від наших почесних гостей та очікуємо, що найближчим часом у Луцьку буде проведено офіційні міжнародні змагання», – сказав Гоцул.