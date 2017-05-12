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Луцьк може прийняти офіційні міжнародні змагання з легкої атлетики

Про це повідомив президент Федерації легкої атлетики України

  • 12.05.2017 17:13
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uaf.org.ua. Игорь Гоцул
© uaf.org.ua. Игорь Гоцул

Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул повідомив, що Луцьк в найближчому майбутньому може прийняти міжнародні змагання.

«Ми побачили потужний прорив Луцька та Волині. Спочатку в національну, а тепер і в європейську спортивну еліти. Ми відчуваємо підтримку від наших почесних гостей та очікуємо, що найближчим часом у Луцьку буде проведено офіційні міжнародні змагання», – сказав Гоцул.

Источник — Конкурент

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