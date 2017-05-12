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Запорожский Мотор возглавит польский специалист

Патрик Ромбел попробует свои силы в Украине

  • 12.05.2017 21:00
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В сезоне 2017/18 у руля гандбольного клуба «Мотор» (Запорожье) встанет польский специалист Патрик Ромбел.

На протяжении последних двух сезонов Мотор возглавлял Николай Степанец. Под руководством 51-летнего специалиста запорожский клуб по два раза становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также дважды выходил в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов.

Несмотря на эти успехи, летом у Мотора появится новый тренер. Как сообщает XSPORT, клуб возглавит Патрик Ромбел. Останется ли в команде Николай Степанец, пока не известно.Сборная Франции по биатлону объявила состав на сезон 2017/18

Патрику Ромбелу 16 июня исполнится всего 33 года. С 2015 года он возглавляет свой родной Квидзын, в составе которого провел всю свою игроцкую карьеру.

Также в марте 2016 года он стал помощником главного тренера сборной Польши, а в апреле нынешнего года возглавил вторую сборную Польши.

Источник — Xsport

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