Запорожский Мотор возглавит польский специалист

В сезоне 2017/18 у руля гандбольного клуба «Мотор» (Запорожье) встанет польский специалист Патрик Ромбел.

На протяжении последних двух сезонов Мотор возглавлял Николай Степанец. Под руководством 51-летнего специалиста запорожский клуб по два раза становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также дважды выходил в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов.

Несмотря на эти успехи, летом у Мотора появится новый тренер. Как сообщает XSPORT, клуб возглавит Патрик Ромбел. Останется ли в команде Николай Степанец, пока не известно.Сборная Франции по биатлону объявила состав на сезон 2017/18

Патрику Ромбелу 16 июня исполнится всего 33 года. С 2015 года он возглавляет свой родной Квидзын, в составе которого провел всю свою игроцкую карьеру.

Также в марте 2016 года он стал помощником главного тренера сборной Польши, а в апреле нынешнего года возглавил вторую сборную Польши.