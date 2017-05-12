Калеб Юэн – победитель 7-го этапа Giro d’Italia-2017

Калеб Юэн (Caleb Ewan), 22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott, одержал победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2017, опередив в спринте колумбийского гонщика Фернандо Гавирию (Quick Step Floors) и ирландского гонщика Сэма Беннетта (Bora – Hansgrohe).
Второй по протяжённости этап Джиро д’Италия-2017 (224 км) развивался по традиционному сценарию спринтерского.
С километра ноль атаковали итальянский гонщик команды Wilier Triestina - Selle Italia Джузеппе Фонци (Giuseppe Fonzi) и российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Дмитрий Козончук (Dmitriy Kozontchuk), которые провели в отрыве дня 204 км.
Пелотон добрал их за 19 км до финиша, после чего начали выстраиваться команды генеральщиков, защищавшие своих лидеров, а также команды спринтеров. Orica-Scott находилась в голове пелотона.
Атака гонщика команды Cannondale-Drapac Кристиана Корена, который попытался обмануть спринтерские команды, уехав от пелотона на небольшом подъёме за 4 км до финиша, не увенчалась успехом. К погоне подключилась команда Sky, работавший в голове пелотона Василий Кириенко быстро закрыл просвет. После этого вперёд вышли спринтерские команды.
Калеб Юэн спринтовал за 300 м до финиша, и на финишной черте его почти добрали Фернандо Гавирия и Сэм Беннет, но молодой австралийский гонщик успел первым пересечь финишную черту.
Это вторая победа Калеба Юэна на этапе Гран-тура, первую он одержал на этапе Вуэльты Испании в 2015 году, и первая победа на этапе Джиро д’Италия.
Калеб Юэн: «Я был разочарован на первых этапах, но, наконец, я смог победить Фернандо Гавирию».
Боб Юнгельс (Quick Step Floors) продолжает лидировать в общем зачёте, сохранив на плечах розовую майку лидера.
Источник — Velolive.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.