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Галичанка – Карпаты. LIVE

Прямая трансляция заключительного поединка чемпионата Украины по гандболу среди женщин

  • 13.05.2017 12:08
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Сегодня в 17:30 во Львове состоится заключительный матч чемпионата Украины по гандболу среди женщин. Местная «Галичанка», уже завоевавшая «золото» чемпионата, принимает ужгородские «Карпаты», команду, которая дважды обыграла львовянок в чемпионате. Вашему вниманияю - прямая трансляция поединка.
 

 

Источник — Sport.ua

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