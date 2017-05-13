Сегодня в 17:30 во Львове состоится заключительный матч чемпионата Украины по гандболу среди женщин. Местная «Галичанка», уже завоевавшая «золото» чемпионата, принимает ужгородские «Карпаты», команду, которая дважды обыграла львовянок в чемпионате. Вашему вниманияю - прямая трансляция поединка.
Источник — Sport.ua
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