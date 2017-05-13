Як українські шахісти визнали Крим російським

Шахові заробітчани

Україну справедливо вважають однією з найсильніших шахових держав світу. Достатньо лише сказати, що 2015 року чемпіонкою світу була наша Марія Музичук, а її рідна сестра - Анна Музичук грала у матчі за світову шахову корону на початку цього року і здобула срібло.

Саме після таких гучних успіхів про шахи зазвичай і згадують в Україні, а решту часу вони перебувають у затінку. Тому новина про перемогу українських шахістів у командному чемпіонаті Росії, дещо загубилася у інформаційному просторі, а сплинувши - відверто ошелешила.

Антон Коробов (другий справа)

11 травня у Сочі завершився командний чемпіонат Росії з шахів. За його підсумками з'ясувалося, що наші шахісти продовжують їздити до сусідів за «довгим рублем». Попри російську збройну агресію на Донбасі та окупацію Криму вони й далі представляли тамтешні клуби.

Прибічники «Крим нашу»

Зокрема, двоє українців стали чемпіонами Росії. Один з кращих наших шахістів Антон Коробов виграв золото Прем'єр-ліги у складі «Сибіру» з Новосибірська, а екс-чемпіонка світу Анна Ушеніна – була лідером «Югри» з Ханти-Мансійська та виявилася найкращою в індивідуальному заліку на першій дошці.

Анна Ушеніна (перша справа)

Чимало українських шахістів грало й у змаганнях вищої російської ліги, які теж паралельно відбувалися у Сочі. Адам Тухаєв грав за чеченський клуб «Грозний». Олімпійська чемпіонка у складі збірної України Наталія Жукова представляла московський «Гоголь-моголь», Олександр Пономаренко виступав за московську команду «Юридичний факультет МГУ».

Найцікавіше ж, що у вищій лізі змагалися й дві команди з анексованого Криму. За клуб з промовистою назвою «Крим наш» грали Томофій Ільїн та Ілля Дерябін. «Таврида» ж взагалі була повністю сформована з представників України – у її склад потрапили Максим Павлов, Олексій Алексєєв, Тетяна Василевич, Михайло Лінкер та Сергій Перваков. Усі вони мешкають у Криму, але у протоколах зазначаються як українці. Вочевидь – з меркантильних міркувань, які дозволяють уникати проблем при виступах на міжнародних турнірах.

«Георгіївське» загострення

Особливого колориту командному чемпіонату Росії додав той факт, що змагання відбувалися у дні святкування Дня перемоги та традиційного для цих днів всеросійського «побєдобєсія». Під час змагань багато шахістів та офіційних осіб поначіпляли на себе георгіївські стрічки, які оберемками роздавали у готелі «Жемчужина», де відбувався турнір, а деякі юні шахісти під час матчів навіть були вдягнені у військові пілотки.

Вочевидь, українські шахісти, які поїхали у Сочі, не заперечували проти сусідства геогіївських стрічок їхніх одноклубників. Символів з якими російські бойовики вбивають наших військових на Донбасі.

Можливо шахісти сподівалися, що в Україні не помітять де люди, які виступають на міжнародних турнірах під українським прапором, заробляють гроші. Але часи зараз не ті. Через війну сприйняття подібних вчинків у суспільстві загострилося.

Чи буде покарання

Футбольні фани різко засуджують екс-капітана збірної України Анатолія Тимощука, який поїхав тренувати «Зеніт» та не гребує покладати квіти з тією ж георгіївською стрічкою на 9 травня у Санкт-Петербурзі.

Прихильники біатлону негативно відреагували на проведення у 2015 році зборів збірної України у Тюмені. А шахіста Сергія Карякіна не зрозуміли через зміну громадянства на російське та його плазування перед Володимиром Путіним.

Тож і до шахістів, що засвітилися у Сочі, ставлення має бути аналогічним, і виправдання на зразок того, що в Україну таких грошей за шаховою дошкою не заробиш не повинні сприйматися, як вагомі аргументи.

Врешті, яке право має Україна та наша шахова федерація пробачати шахістам виступи за кримські клуби, в той час, як російську співачку Юлію Самойлову не пускають до Києва на Євробачення за виступи у тому ж Криму.