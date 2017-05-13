Мінспорту рекомендує утримуватися від участі в змаганнях в Росїі

Радник міністра молоді та спорту України Павло Булгак прокоментував виступ українських шахістів в Росії. Міністерство очікує, що Федерація шахів України дасть належну оцінку діям своїх спортсменів, які виступали за російські шахові клуби.



Як зазначив Павло Булгак, Міністерство молоді та спорту виступає категорично проти участі членів національних збірних команд України у комерційних турнірах та інших спортивних заходах на території країни-агресора, які не включені до офіційних календарів міжнародних федерацій з видів спорту. Тобто, не є офіційними чемпіонатами світу, Європи, кубками світу.



Відповідний наказ від 02.11.2016 № 4132 було ініційовано та підписано Міністром Ігорем Ждановим.



Згідно цього наказу, заборонено планувати та проводити навчально-тренувальні збори національних збірних команд України в Росії.



Також всім українським федераціям з видів спорту рекомендовано утриматися від участі спортивних заходах на території РФ.



Міністерство очікує, що Федерація шахів України дасть належну оцінку діям своїх спортсменів, які виступали за російські шахові клуби.



Нагадаємо, що 11 травня, гравці збірної України з шахів, харків'яни Антон Коробов і Анна Ушеніна, стали чемпіонами Росії у складі клубних команд.