Ольга Харлан перемогла на етапі Кубка світу в Тунісі

Блискучий результат продемонструвала наша Олімпійська чемпіонка, призерка Ігор з фехтування на шаблях Ольга Харлан на етапі світового Кубка в Тунісі.

Найкраща спортсменка року-2016 в Україні здобула золоту медаль!



Уславлена українка, для якої цей старт став першим після операції на плечі та 7-ми місяців відновлення, дійшла до фіналу, на шляху до якого обіграла Олімпійську чемпіонку, росіянку Яну Єгорян 15:12.

У фіналі турніру Ольга перемогла Анну Мартон з Угорщини - 15:9.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Ольгу та її наставників з чудовим виступом, вчергове відзначивши справжній бійцівський характер нашої чемпіонки, та побажав й надалі впевнено прославляти багаті традиції українського спорту у світі.



Нагадаємо, що змагання у Тунісі стали першими для Харлан після відновлення.



У жовтні минулого року Харлан була зроблена операція.