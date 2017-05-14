Ольга Харлан перемогла на етапі Кубка світу в Тунісі

Блискучий результат продемонструвала наша Олімпійська чемпіонка, призерка Ігор з фехтування на шаблях Ольга Харлан на етапі світового Кубка в Тунісі.
Найкраща спортсменка року-2016 в Україні здобула золоту медаль!
Уславлена українка, для якої цей старт став першим після операції на плечі та 7-ми місяців відновлення, дійшла до фіналу, на шляху до якого обіграла Олімпійську чемпіонку, росіянку Яну Єгорян 15:12.
У фіналі турніру Ольга перемогла Анну Мартон з Угорщини - 15:9.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Ольгу та її наставників з чудовим виступом, вчергове відзначивши справжній бійцівський характер нашої чемпіонки, та побажав й надалі впевнено прославляти багаті традиції українського спорту у світі.
Нагадаємо, що змагання у Тунісі стали першими для Харлан після відновлення.
У жовтні минулого року Харлан була зроблена операція.
Источник — НОК Украины
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