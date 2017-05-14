Сборная Украины вышла в 1/8 финала на этапе Кубка мира в Тунисе

Сегодня в Тунисе на этапе Кубка мира по женской сабле проходят командные соревннования.
Сборная Украины в сотсаве Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Елены Ворониной и Ольги Жовнир первый поединок проводила против хозяек турнира и одержала уверенную победу.
1/16 финала
Тунис - Украина - 35:45
Соперником украинок в 1/8 финала станет победитель пары Италия - Канада.
Источник — Sport.ua
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