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Сборная Украины вышла в 1/8 финала на этапе Кубка мира в Тунисе

Украинки уверенно справились с хозяйками турнира

  • 14.05.2017 12:57
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Метки
noc-ukr.org
© noc-ukr.org

Сегодня в Тунисе на этапе Кубка мира по женской сабле проходят командные соревннования.

Сборная Украины в сотсаве Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Елены Ворониной и Ольги Жовнир первый поединок проводила против хозяек турнира и одержала уверенную победу.

1/16 финала
Тунис - Украина - 35:45

Соперником украинок в 1/8 финала станет победитель пары Италия - Канада.

Источник — Sport.ua

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