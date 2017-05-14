Переможна крапка на майданчику Львова. Галичанка - чемпіон Суперліги

Львів’янки приймали суперниць на своєму майданчику вже у статусі чемпіонок Суперліги, однак розслабитись собі не дозволили. Та й карпатівки вийшли на гру максимально заряджені на перемогу. Відтак боротьба між двома найсильнішими командами Суперліги була гострою і запеклою.

У першому таймі «галичанки» навіть мінімально поступилися ужгородкам 7:8. Але ж недарма львів’янки достроково, за два тури до закінчення чемпіонату, стали чемпіонками. Вже у другому таймі «галичанки» зуміли довести вищий клас. Перша десятихвилинка другого тайму ще проходила у рівній боротьбі, а надалі в рахунку повели «галичанки» і втримали перевагу до кінця гри. Підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко здолали найпринциповіших суперниць з загальним рахунком 18:16, поставивши переможну крапку у Суперлізі поточного сезону.

Шквалом оплесків вітали вболівальники львівських героїнь, які втретє поспіль здобули золоті медалі чемпіонату України.

Віце-чемпіоном стали ужгородські «Карпати», а бронзовим призером – херсонська «Дніпрянка».

На церемонії нагородження капітан «Галичанки» Леся Смолінг подякувала всім, хто підтримував та вірив у команду.

Леся Смолінг: «Любі наші глядачі, вболівальники, ми безмежно вдячні вам, адже здобули цю перемогу саме завдяки вашій підтримці.

Дякуємо нашому вірному фан-сектору: хлопці були з нами не лише на домашніх іграх, але й супроводжували на виїздах та вболівали, коли ми грали на майданчику суперниць.

Цього сезону ми заручились підтримкою й нових вболівальників. Це військові з 2-ої Галицької бригади Національної гвардії України, а також майбутні захисники України - з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та з Львівського державного ліцею ім.Героїв Крут. Дякуємо всім вам.

Вдячні своїм рідним та усім небайдужим, ми відчуваємо вашу любов і підтримку – для нас це дуже важливо».

А свою перемогу «золоті» львів’янки-гандболістки присвятили воїнам АТО.

Леся Смолінг: «А присвятити перемогу хочемо воїнам АТО, які боронять нашу землю. Адже тільки завдяки їхньому героїзму та безмежній любові до рідного краю ми маємо змогу вчитися, займатися спортом, працювати, мріяти і просто спокійно жити!»

На нагородженні «Галичанку» привітали мер міста Андрій Садовий, очільник відділення Національного Олімпійського Комітету України у Львівській області Юрій Турянський, заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Оксана Вацеба та багато інших. Отримали «галичанки» і президентські вітання – від Президента Федерації гандболу України Андрія Мельника та Президента Федерації гандболу Львівської області Романа Федишина.

Підготувала Наталія Васьо

Фото Романа Шарого