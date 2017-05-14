Виктория БОРЩЕНКО: «Это мой первый в карьере титул в еврокубках»

Капитан сборной Украины по гандболу игрок «Ростов-Дона» Виктория Борщенко покидает российский клуб. Об этом она рассказала на следующий день после победы «Ростов-Дона» в Кубке ЕГФ.
«Конечно, я счастлива. Это моя первая в карьере победа в еврокубках. Это также мой последний год в «Ростов-Доне» и для меня было важно уйти из клуба победителем. Я не так много играла в нынешнем сезоне, но все же очень рада, что завоевала Кубок. Пока не знаю, где буду играть дальше. К сожалению, в Украине сейчас нет ни сильных клубов, ни сильного чемпионата. Если бы они были, то, уверена, что и я и многие другие вернулись бы домой.
Победа в финале против «Битигхайма» не была легкой, пришлось понервничать. Немки полностью изменили свою игру по сравнению с нашими матчами с ними в групповом турнире. Пока мы еще не можем позволить себе расслабиться. Впереди у нас финал чемпионата России и финал Кубка России».
Виктория Борщенко проводит в составе «Ростов-Дона» четвертый сезон. Украинка - четвертый снайпер клуба в Кубке ЕГФ 2016/2017 – 38 голов. Борщенко стала одним из главных героев полуфинального противостояния с «Метцингеном».
Источник — Xsport
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Так не надо было гробить киевский Спартак Турчина.
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