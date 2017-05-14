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Виктория БОРЩЕНКО: «Это мой первый в карьере титул в еврокубках»

Украинская гандболиста сделала вклад в победу «Ростов-Дона» в Кубке ЕГФ

  • 14.05.2017 13:37
  • 222 просмотров
  • 1 комментария
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championat-rostov.ru. Виктория Борщенко
© championat-rostov.ru. Виктория Борщенко

Капитан сборной Украины по гандболу игрок «Ростов-Дона» Виктория Борщенко покидает российский клуб. Об этом она рассказала на следующий день после победы «Ростов-Дона» в Кубке ЕГФ.

«Конечно, я счастлива. Это моя первая в карьере победа в еврокубках. Это также мой последний год в «Ростов-Доне» и для меня было важно уйти из клуба победителем. Я не так много играла в нынешнем сезоне, но все же очень рада, что завоевала Кубок. Пока не знаю, где буду играть дальше. К сожалению, в Украине сейчас нет ни сильных клубов, ни сильного чемпионата. Если бы они были, то, уверена, что и я и многие другие вернулись бы домой.

Победа в финале против «Битигхайма» не была легкой, пришлось понервничать. Немки полностью изменили свою игру по сравнению с нашими матчами с ними в групповом турнире. Пока мы еще не можем позволить себе расслабиться. Впереди у нас финал чемпионата России и финал Кубка России».

Виктория Борщенко проводит в составе «Ростов-Дона» четвертый сезон. Украинка - четвертый снайпер клуба в Кубке ЕГФ 2016/2017 – 38 голов. Борщенко стала одним из главных героев полуфинального противостояния с «Метцингеном».

Источник — Xsport

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Комментарии
    GRANADA_UA
      GRANADA_UA, 14.05.2017 14:18
    0
    Рад за Вику, а также же поздравления получают Регина Шимкуте и Юлия Манагарова, ахаха, простите, забыл, ониж типа ватницы.
    Так не надо было гробить киевский Спартак Турчина.
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