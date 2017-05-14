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Сборная Украины уступила в 1/8 финала на этапе Кубка мира в Тунисе

Итальянки вырвали победу на решающем уколе

  • 14.05.2017 14:45
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Метки
noc-ukr.org
© noc-ukr.org

Сегодня в Тунисе на этапе Кубка мира по женской сабле проходят командные соревннования.

Сборная Украины в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Елены Ворониной и Ольги Жовнир в 1/8 финала уступила итальянкам. Наши девушки почти весь матч лидировали в счете, но в концовке позволили соперницам вырвать победу.

1/8 финала
Украина - Италия - 44:45

 

Источник — Sport.ua

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