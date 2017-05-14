Сборная Украины уступила в 1/8 финала на этапе Кубка мира в Тунисе

Этот урод рыжий уже три года боиться в Украину приезжать, потому что знает, что люди его просто р...

Вернидуб ни слова не говорил про тренера, разговор Шел про то, что руководство клуба работает ...

Здесь человек всех воспитывает, пишет о правилах этикета, в то же время у него через пост слова &...

Он не обвинял ШАРАНА, а высказал предположение по поводу работы с судьями....ТОТ жэ Кварц такое ...