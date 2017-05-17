На вопросы журналистов и читателей Sport.ua ответил легкоатлет, владелец телеканала «ПравдаТУТ» Иван Гришин. Он рассказал о своей спортивной карьере в Турции, о деятельности после спорта, а также о работе и планах телеканала «ПравдаТУТ».

— Вы говорили о том, что до сих пор поддерживаете свою спортивную форму, выступаете несколько раз в год за турецкий клуб. Когда следующий старт? Как вы поддерживаете форму?

— Следующий старт будет в начале или в середине июня. Точно не знаю, потому что там есть какие-то организационные проблемы. Клубная система проста. Два старта внутри страны. Если клуб становится чемпионом — на следующий год три старта: два внутри страны на определение чемпионства и один на европейской лиге. Форму особо не поддерживаю, это перешло в занятия физкультурой. Для того, чтобы серьезно заниматься спортом, нужно космическое количество времени и здоровья. В 2013 году я основательно травмировался, после чего мне пришлось не тренироваться полтора года. Если раньше я метал 65 метров, то сейчас — 59.

— Но есть надобность клуба в ваших услугах при ваших нынешних результатах?

— Даже с результатом 59 метров я занимаю первое или второе место всегда. Немного потренируюсь — и могу без проблем показывать твердые для страны результаты.

— Волею случая оказались в этом клубе? Где базируется клуб — в Стамбуле или на турецкой территории острова Кипр?

— У меня были большие проблемы с украинской федерацией, со старшим тренером. Я — сложно склоняемый человек к моментам, которые мне не нравятся. Мы поругались — и я попал в немилость. Мне позвонила менеджер Ольга Назарова и сказала: «Есть соревнования на Северном Кипре. Там денег не платят, это не коммерция. Но неделю там отдохнешь, бесплатно поедешь». Никто не хотел туда ехать, потому что деньги не платят. Обычно, когда дают 1000 евро за приезд — все едут. А здесь была возможность отдохнуть. Мне как раз это было очень вовремя, потому что был сложный сезон, конфликты каждый день. Когда приехал на соревнования на Кипр в 2010 году, было настроение закончить спортивную карьеру. И тут меня приглашают в Дворец Президента, мы там разобщались. Неожиданно ко мне приходят и говорят: «Ваня, раз у тебя там все так сложно — давай будешь у нас за «Фенербахче» выступать. Тебя там ждут, видели на Кубке Европы, видели, как ты метаешь». Клуб базировался в Стамбуле. Там система примерно такая, как у нас в «Динамо», только денег немного больше и условия лучше. Просто они в рамках рекламы переводят его в коммерческую плоскость. У каждого в семье есть свой клуб. Каждый уважаемый себя человек, который занимается бизнесом, не может не спонсировать клуб. Потому там хорошая денежная наполненность, а деньги создают условия. Не было у меня ни одного соревнования в Украине, куда бы я ни приехал, чтобы ко мне не подошли практически все и не спросили: «Как нам попасть в турецкий клуб?». Я готов всем помочь в этом, даже незнакомым людям. Просто мне реально повезло, наверное, благодаря коммуникабельности на соревнованиях. Познакомился с важным человек на Кипре, он за меня попросил. Я поехал туда, куда никто ехать не хотел. Плюс у них был недобор легионеров. Это просто удачное стечение обстоятельств. После этого туда ездили многие спортсмены, но до сих пор никому не повезло так же, как мне.

— У вас там был легальный контракт...

— Когда я приехал туда, со мной подписали как с иностранцем контракт. Я должен был пойти в федерацию, чтобы подписать разрешение — и вот тут у меня начались проблемы. Язык — враг мой. Потому что я рассказал, сколько мне заплатили за то, что я подписал этот контракт. Достойные были подъемные, более 50 000 долларов просто наличными мне отдали. Для меня это стало неожиданностью, потому что до этого я не сталкивался с такими деньгами. Раньше у меня была 2000 зарплата, за 10 000 таксую и 3000 еще где-то приходится подзарабатывать, потому что 15 000 трачу.

Я приехал в федерацию и попросил разрешения. Мне подписали разрешение, а потом в федерации начали строить козни по поводу того, что я не имею права выступать. Потом у меня стали просить взятки, что для меня стало открытием. Я, как обычно, всех послал и ждал, как оно само решиться. Оно само не решалось. Я позвонил в клуб, рассказал о своей ситуации. Мне сказали: «Давай мы тебе сделаем вид на жительство, назовем его паспортом. Никто же не понимает, что это такое. И подадим его в Международную ассоциацию, будто бы ты наш гражданин. И ты будешь выступать за наш клуб, но уже не как иностранец, а как гражданин Турции». Но при этом гражданство не получил. Это такой ход. Как оказалось, так многие делают. Я подумал — а почему бы и нет? Таким образом я полностью обошел федерацию. В 2010 году мы познакомились, а в 2011-м я начал тренироваться и выступать в Турции. В 2011-м в Донецке я метнул 65 метров — и занял первое место. Все товарищи, которые меня склоняли, в том числе Сафиуллин, отвернулись и ушли. Ко мне даже никто не подошел. Хотя я им сказал: «Давайте я вам докажу — и вы мне все восстановите». Доказал — никто ничего не восстановил. Через месяц я понял, что в сборной Украины делать вообще нечего.

— Сколько времени вы проводили в Турции, в Украине?

— В Украине меня ничего особо не держало. В Турции поначалу было интересно. Тренировался с русскоязычным тренером, турецкий язык не учил, было все нормально. Сначала было весело, но потом стало напрягать. Я стал чаще ездить в Украину. Поскольку у меня появились какие-то деньги — начал заниматься политикой местного уровня, общественными организациями, КВН. С женой познакомился благодаря КВН. В «Мамахохотала» есть Рома Грищук, его родная сестра — моя жена. Хотя Рому я знал до этого два года. А с ней познакомился в Вишневом на мероприятии. Три дня мы с ней встречались, а затем она уехала в Лубны, а я улетел в Турцию. Созванивались месяц, я по телефону убедил ее прилететь. И с тех пор мы вместе, уже шесть лет.

В Турции прожил всего больше года. С украинским менталитетом тяжело жить за границей. Может, где-то намного лучше, но не хочется лучшего. Хочется, как у нас.

— Можно сказать, что тяжелая травма помешала дальнейшей клубной карьере?

— Несмотря на травму, я выступал на соревнованиях в Турции в 2013 году, где можно было выиграть 300 000 долларов. Занял четвертое место — это меня сломило. Плюс в это время у меня развивался книжный бизнес, было две фотостудии, КВН-движение, помогал развиваться многим нашим товарищам в Вишневом. После этого старта я приехал в Украину, денег было много — и начал потихоньку вкладывать. В 2013 году я на книжном бизнесе заработал больше, чем на спорте за год. Хотя это был прибыльный для меня спортивный год.

— Многие спортсмены говорят, что в малой популярности их вида спорта виноваты телеканалы. Считали ли вы так же, когда были спортсменом? Когда стали владельцем телеканала, изменилось ли ваше мнение?

— Меня не волновал этот вопрос. Я когда-то познакомился с Александром Якубой — спортивным журналистом ICTV. Мы с ним дружим до сих пор. Я понимал, что у нас пресс-служба не работает. Если нет денег, никто в федерации этим заниматься не будет. Потому я сам всегда контролировал, чтобы приезжал как минимум ICTV. Я не считал, что телеканалы виноваты в малой популярности моего вида спорта. Но на самом деле есть проблема с популяризацией спорта, потому что все ищут коммерческую составляющую. Мне на канале «ПравдаТУТ» сложно найти человека, который бы классно занимался спортом. У меня есть 10-минутные новости. Хочу запустить итоговый выпуск на час, который будет выходить раз в неделю. Я не запрещаю показывать футбол, но хочу, чтобы показывали и другие виды спорта — например, фехтование, легкую атлетику. Когда был чемпионат Украины по легкой атлетике — я отправил четыре человека, которые делали сюжеты. Популярность спорта зависит от спортсменов. Но спортсмены — неразговорчивые. Никто не хочет разговаривать. Когда к ним кто-то подходит — они смеются и разворачиваются. А у тех, кто нормально общается со СМИ, мне кажется, вообще нет никаких проблем. Это общая проблема, но вопросом популяризации спорта должна заниматься федерация, она за это получает деньги. Хотите, вместе сделаем классную спортивную программу? Я готов потратить деньги на какой-то производственный ресурс. И докажем спортсменам, что это не так.

— Почему телеканалах называется «ПравдаТУТ»?

— Когда начались события в Украине, я смотрел украинские телеканалы. Видел, что все там врали, пытались раздуть конфликт. Было оборудование, я предложил сделать средство массовой информации, где будем показывать правду. Решили, что «ПравдаТУТ» и назовем. Никто не заморачивался с названием.

— Сейчас ни один ведущий украинский телеканал не является коммерчески успешным проектом. Как у вас с этим?

— Я с нуля создавал телеканал, разбирался в каждом процессе. Когда «112» канал только сделали, меня выгнать оттуда не могли. Три часа ходил, все рассматривал, было очень интересно, как это организовано. Потом я начал общаться с медиаэкспертами. Делая проект самостоятельно и за свои деньги, можно сделать его очень дешево — тогда доход будет немного выше или на одном уровне с расходами, как у нас и есть. На самом деле денег на телеканалах можно заработать много, но если хотеть этого. В основном телеканалы не хотят зарабатывать, потому что они пилят деньги собственника. Коммерческий отдел существует только для понту на большинстве телеканалов.

— Президент Турецкой Республики Северного Кипра, с которым вы познакомились и благодаря которому подписали контракт с «Фенербахче» — это аналог руководителей ДНР и ЛНР. Вас подобное никогда не смущало? У вас проукраинская позиция или вам более близка идеология самопровозглашенных республик украинского Донбасса?

— Жесткий вопрос, конечно. У меня наглухо проукраинская позиция. Я бы не сравнивал с разделением Кипра. У нас сейчас там действительно идет война: информационная, гибридная. Каждый день убивают людей, происходят страшные вещи. У меня есть друг, мы с ним сейчас делаем проект «Правда про суд». Он года два вывозил детей, обменивал пленных, воевал, Порошенко привозил туда первым. Он мне рассказывал, какие там страшные вещи творятся. Невозможно поддерживать это. Война длится до того момента, пока есть желание у двух сторон воевать. И всегда она заканчивается миром — это правило войны.

На Кипре 20 лет турки повоевали с греками. В какое-то время Кипр был турецким, потом он стал греческим. Они какую-то спорную территорию между собой поделили — и там мир более 15-ти лет.

Я сочувствую людям на Донбассе, в оккупированном Крыму, которые имеют проукраинскую позицию, но не могут оттуда переехать. Например, люди, которым не 20 лет, а 50 — кто их где ждет? Причем наше государство ничего не компенсирует. Этих людей мне жаль, как и наших спортсменов, которые выступали за сборную Украины. Некоторые мои друзья остались в Крыму, выступают сейчас за сборную России. А есть те, кто переехал в Херсон и выступают за сборную Украины. Мне их жаль, потому что им приходится покидать родной дом, родную землю. Я вырос в Вишневом. Кто бы нас ни захватил — мне сложно было бы куда-то переехать из Вишневого. Особенно — по принуждению. Так же на Кипре. Многие люди, которые там живут, страдают из-за того, что ни одна, ни другая сторона не могут признать свое поражение. Спортсмены страдают, к ним никто не приезжает, никаких серьезных стартов не могут провести. Это вообще неопределенная территория. Не знаю, как правильно было бы закончить войну в Украине, чтобы наступил мир. Чтобы все было как раньше или стало лучше. Нужно сделать так, чтобы как можно быстрее в нашей стране наступил мир. Единственная проблема — к сожалению, руководство ни одной, ни второй стороны не заинтересованы в этом. Это моя позиция, непопулярное мнение. Были обещания президента через три часа закончить войну, забрать территорию. Крым же просто отдали, никто же не воевал, а сейчас все кричат: «У нас забрали Крым!». Его продали, как я понимаю. Донбасс, наверное, тоже подумывали продать, а потом поняли, что это будет огромная ошибка — и начали за него воевать. Жалко людей, которые пострадали, их огромное количество.

Сейчас идет запуск цифрового телевидения на Донбасс, например, Волноваха. Телеканал «24» ушел оттуда, потому что экономически невыгодно платить «Зеленбуду», но ничего на этой территории не зарабатывать. А «ПравдаТУТ» прошла очень тернистый путь, чтобы информировать там людей.

— Вы несете убытки от этого?

— Да. Не супер большие, но несем убытки. Мы во все места военного конфликта будем заходить, где только можно, неся убытки, покупая дорогостоящее оборудование, чтобы там вещать. Я вижу, что мы так можем повлиять.

— Какие еще дальнейшие планы развития телеканала?

— Мы хотим развиться по всей территории страны маленькими региональными телеканалами. Мы сейчас сделали «ПравдаТУТ Львов» — в корне отличающийся телеканал от «ПравдаТУТ». У него абсолютно другое вещание, свое производство новостей. Мы где-то 35% будем выпускать местным продакшном. Нам нужно 30-40 людей. Они будут окупать себя сами местной региональной рекламой. И частично дотировать спутниковый телеканал. Таким образом распространиться по всей стране, получать все самые свежие новости, оперативно. Не через спецкора, который один на всю область и ничего не знает, а из большого количества новостей выбирать самое лучшее и показывать всей стране, а все, снятое на той территории, показывать именно на той территории. Это в корне новый подход к строению телевидения, никто ни разу этого не делал. Это никому невыгодно и сложно делать.

— В бюджете телеканала какая часть идет на зарплаты журналистов и какая часть на закупку контента?

— На закупку контента мы тратим совсем мало денег, порядка 150 000 гривен. Если брать с телеканалом «ПравдаТУТ Львов», 600 000 гривен в месяц идут на зарплаты. Сейчас работают 130 человек.

— Получается, 5000 гривен — средняя зарплата у вас?

— Да. К нам приходят много студентов, мы их берем на полставки — 2500. Базовая ставка — 6000. У человека, который еще учится в университете и не имеет опыта, базовая ставка — 5000.

— Стоит ли обижаться на тех журналистов, которые ушли на ведущие коммерческие телеканалы, где им предложили выше зарплату?

— Я ни на кого из своих сотрудников не обижаюсь. Есть у меня люди, на которых я действительно обижаюсь — которые уходили некрасиво. Например, ведущая новостей, с которой у нас была договоренность, что она меня предупредит минимум за два месяца о своем возможном уходе. В любом случае, уход — дело планируемое. Чтобы подготовить замену ведущей, нужен месяц-два. Но она в воскресенье вечером набирает и говорит: «Я ухожу, меня завтра не будет». Завтра эфир, а ведущей не будет — это нормально?! Вот на таких я обижаюсь, они просто негодяи. Раньше я думал, что телевидение — это космос. Но на самом деле мир телевидения — узкий круг. Все туда-сюда бегают, как в сериале «Друзья». Все друг друга знают и невозможно оттуда убежать. Более того, у любого работодателя, который тебя берет, зная, что ты так плохо ушел с предыдущего канала, нормального отношения никогда не будет. Во Львове я договорился с одной девочкой, она увольнялась полтора месяца, хотя по закону — две недели. Я такое уважение к ней испытываю... Понимаю, что, во-первых, она меня не бросит, во-вторых — что она честный, порядочный человек. А люди, которые убегали... Много журналистов было, мы — небольшая кузница кадров. За три года деятельности мы уже человек 100 точно национальному телевидению подарили в кадры. Где мы платим 7000, им предлагают 9000. Здесь не супер большая разница. Здесь вопрос в том, что многие люди, уходя на какой-то центральный телеканал, думают, что получают космический шаг в будущее. Но на самом деле ведущие, которые торгуют своими лицами, получают кабальный контракт — потом они недовольны.

— Был чемпионат Украины по легкой атлетике. Может, можно было передвижную телевизионную станцию пригнать и снять?

— Они где-то транслируют. Если бы мне кто-то из федерации позвонил и сказал «Ваня, у нас есть бюджет 30 000. Мы понимаем, что это будет 200 000. Ты продотируешь на 170 000», я бы сказал: «Давайте продотирую. А чего нет?» Пригнали бы ПТС — и в прямому эфире показали бы, вообще не вопрос. Пусть обращаются.







Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО