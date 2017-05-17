Кинтана сильнее всех в горах, но Дюмулен уничтожает соперников в разделке

Перед девятым этапом с финишем на Blockhaus в генеральном зачете не было серьезных разрывов. Топ-17 укладывался в одной минуте, что обещало интересную борьбу за майку лидера после первого серьезного испытания. До этого претенденты на высокое место в общем зачете фактически отдыхали и пытались избежать неприятностей в дни, где главную роль отыгрывали спринтеры.

Проверка боем была только на Этне, на четвертом этапе. Здесь Ян Поланк сумел одержать победу с отрыва, а лучшим из генеральщиков стал россиянин Ильнур Закарин, который на последнем километре сумел выиграть у конкурентов десять секунд. Все остальные капитаны команд приехала в общей группе, а лидерство перехватил Боб Юнгельс, правда преимущество над ближайшим конкурентом у него было только шесть секунд.

На Blockhaus Movistar отработал с Наиро Кинтаной практически идеально. Команда помогла колумбийцу уйти в атаку, которую сумели поддержать только Тибо Пино и Том Дюмулен. Других Наиро скинул еще раньше. На решающих километрах представитель Колумбии сумел сбросить своих двух конкурентов и выиграть этап. Пино и Дюмулен приехали с 24-секундным отставанием. Четвертым стал Бауке Моллема. Винченцо Нибали проиграл ровно минуту, а другие генеральщики и того больше.

Несмотря на то, что именно Кинтана завладел розовой майкой, скрытым фаворитом перед днем отдыха стал Дюмулен, который хорошо чувствовал себя в горах и ждал свою любимую разделку. После Blockhaus Дюмулен уступал колумбийцу только 30 секунд, в двух секундах перед голландцем был Пино. Моллема имел 51 секунду проигрыша, а Винченцо Нибали в минуте и 11 секундах.

Индивидуальную гонку на время протяженностью почти 40 километров Дюмулен проехал практически идеально, он перевыполнил свой план, сумел привести конкурентам по генералу несколько минут. Вторым стал Джерайнт Томас из Sky, который проиграл победителю 10 этапа 49 секунд. Юнгельс оказался в 56 секундах от результата голландца. В тоже время Нибали уступил Дюмулену две минуты семь секунд, Моллема – 2:17, Закарин, у которого хороший индивидуальный ход, 2:19, Пино – 2:42, Стевен Круйсвик – 2:43, а Кинтана и вовсе – 2:53.

Таким образом, после разделки Дюмулен захватил майку лидера и имеет почти две с половиной минуты преимущества над Кинтаной. Если гонщик Team Sunweb будет проигрывать колумбийцу, так как он проиграл на Blockhaus, около 30 секунд на следующих финишах в гору, то все-равно именно Том будет праздновать итоговую победу в Милане, учитывая еще тот факт, что в последний день итальянского Гранд Тура нас ждет еще одна разделке, не такая длинная как на 10 этапе, но здесь Дюмулен также выиграет несколько десятков секунд у Кинтаны почти наверняка.

Однако Кинтана явно лучший на данный момент горняк этого Джиро. Все в его руках и ногах. У него сильная команда и половина гонки впереди. Тому нужно показывать свой максимум и проигрывать минимум в горах. Если говорить о других претендентах то Моллема в 2:23 от лидера, Пино – 2:40, француз хорошо смотрелся на Blockhaus и может еще побороться в горах со всеми, даже с Кинтаной. Нибали в 2:47. Действующий победитель Джиро проигрывает не так много, как на прошлом издании итальянского Гранд Тура (4:43) и готов со своей новой командой Bahrain Merida снова сотворить камбек. Другие генеральщики уже слишком далеко в генерале и им нужно чудо, чтобы в итоге одержать викторию.

Крах Ланды, а также Томаса?

В последние год-два увеличилось число падений и завалов из-за мотоциклистов, будь то это оператор или просто нейтральные мотоциклы. Не обошлось без завалов и на этот раз.

За 15 километров до финиша мотоциклист установил у обочины свой байк на узкой дороге, что привело к тому, что почти весь состав Sky попал в завал, в том числе и Джерайнт Томас (2 в генеральном зачете на тот момент) и Микель Ланда (12). Несмотря на все усилия партнеров по команде британец в итоге проиграл Кинтане пять минут. Ланда и вовсе бросил борьбу, уступив колумбийцу почти полчаса.

После финиша Томас заявил, что был готов к решающей горе и этот завал забрал у него три или четыре минуты. Выступление Джерайнта в разделке подтверждает его слова. Благодаря второму месту на 10 этапе Томас поднялся с 17 на 11 строчку в генерале и теперь может побороться даже за топ-7 или топ-5 по итогам гонки. Он проигрывает Дюмулену 5:33, но только полторы минут Юнгельсу, который идет шестым.

Ланда теперь будет сосредоточен на отдельных этапах, а возможно и поборется за майку горного короля, не исключается вариант, что он будет помогать Томасу в горах, если британец будет хорошо выглядеть и бороться за серьезные места. Однако Джерайнт не выиграет Джиро, если конечно, не произойдет ничего экстраординарного. Снова Sky с неудачей на Джиро.

Спринтерские разборки

Если взять разборки спринтеров, то пока лучше остальных выглядит Фернандо Гавирия, который записал в свой актив победу на двух этапах и лидирует в очковой номинации. По разу свои спринтерские способности продемонстрировали Андре Грайпель и Калеб Эван. Остальные этапы заканчивались победой отрыва.

Генеральный зачет после 10 этапа

Очковый зачет

Командный зачет

Король гор

Виктор ЯРЕМУС