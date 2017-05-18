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КАРЯКИН: «За 19 лет жизни в Крыму я не научился говорить по-украински»

Российский гроссмейстер – о своем отношении к Украине и украинским спортсменам

  • 18.05.2017 17:03
  • 445 просмотров
  • 5 комментария
Метки
gazeta.ru. Сергей Карякин
© gazeta.ru. Сергей Карякин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который родился и вырос в Крыму, рассказал об отношении к Украине и украинским спортсменам.

За украинцев не болею. Нет, конечно, если на Олимпиаде сражаются европейский и украинский спортсмены, в целом мне будет приятнее, если выиграет украинец. Знаю некоторых тамошних спортсменов и отношусь к ним с большой симпатией. Хотя не ко всем.

— Но связи с Украиной не чувствуете? Все-таки вы родом оттуда…
— Не совсем, я родом из Крыма. Это большая разница. За 19 лет жизни в Крыму я не научился говорить по-украински. И этот факт лучше прочего свидетельствует о моих связях с Украиной.

— Встретили много негатива, когда поменяли гражданство на российское?
— Изначально нет. Небольшое напряжение началось только после изменения геополитической обстановки.

Напомним, что Сергей Карякин родился в 1990 года в Симферополе. Научился играть в шахматы в 5-летнем возрасте. В 2009 году получил российское гражданство и стал членом сборной России по шахматам. Свой шаг по смене гражданства Карякин объяснял отсутствием перспектив развития в Крыму и тем, что всегда считал себя русским.

Источник — Газета.ru

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.05.2017 17:14
    +3
    Справа не в скрепній вірності каzапстану, а в убогості та тупості зауральської орди...тотальна русифікація зробила свою справу: виховані цілі безмозкі покоління, які чудово піддаються дресируванню та наказам! Свіжий огірок в діжці з соленими огірками теж стає соленим... і тільки лаптеноге створіння навіть на Марсі буде пити бояришнік, молитися на свого рабовласника та матюкатися "сугубо по-русски"!
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 18.05.2017 17:19
    +3
    Собственно, я никогда и не сомневался, что оно обыкновенное гэ на палке. Что оно и продолжает из раза в раз подтверждать. Гордиться, что не знал языка родной страны может только манкурт. А любому манкурту прямая дорога в Свинособакию.
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    grach27
      grach27, 18.05.2017 17:23
    0
    Станислав Матусевич, 18.05.2017 17:19
    Собственно, я никогда и не сомневался, что оно обыкновенное гэ на палке. Что оно и продолжает из раза в раз подтверждать. Гордиться, что не знал языка родной страны может только манкурт. А любому манкурту прямая дорога в Свинособакию.
    А кто предает дружбу, прошлое. Кто за печеньки теряет последние мозги и умение здраво рассуждать.
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    Сергей Бук
    online
      Сергей Бук, 18.05.2017 17:34
    0
    Оказывается и шахматисты могут быть д...билами!
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    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 18.05.2017 17:37
    0
    grach27, 18.05.2017 17:23
    Станислав Матусевич, 18.05.2017 17:19
    Собственно, я никогда и не сомневался, что оно обыкновенное гэ на палке. Что оно и продолжает из раза в раз подтверждать. Гордиться, что не знал языка родной страны может только манкурт. А любому манкурту прямая дорога в Свинособакию.

    А кто предает дружбу, прошлое. Кто за печеньки теряет последние мозги и умение здраво рассуждать.

    Прошлое, это то, которое порядка 30ти войн за историю, тотальное и взаимное неуважение всю историю, введение рабства в свободной стране и пара голодоморов? Это эту дружбу мы предали "за печеньки"?
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