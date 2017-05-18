КАРЯКИН: «За 19 лет жизни в Крыму я не научился говорить по-украински»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который родился и вырос в Крыму, рассказал об отношении к Украине и украинским спортсменам.

— За украинцев не болею. Нет, конечно, если на Олимпиаде сражаются европейский и украинский спортсмены, в целом мне будет приятнее, если выиграет украинец. Знаю некоторых тамошних спортсменов и отношусь к ним с большой симпатией. Хотя не ко всем.

— Но связи с Украиной не чувствуете? Все-таки вы родом оттуда…

— Не совсем, я родом из Крыма. Это большая разница. За 19 лет жизни в Крыму я не научился говорить по-украински. И этот факт лучше прочего свидетельствует о моих связях с Украиной.

— Встретили много негатива, когда поменяли гражданство на российское?

— Изначально нет. Небольшое напряжение началось только после изменения геополитической обстановки.



Напомним, что Сергей Карякин родился в 1990 года в Симферополе. Научился играть в шахматы в 5-летнем возрасте. В 2009 году получил российское гражданство и стал членом сборной России по шахматам. Свой шаг по смене гражданства Карякин объяснял отсутствием перспектив развития в Крыму и тем, что всегда считал себя русским.