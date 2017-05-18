КАРЯКИН: «За 19 лет жизни в Крыму я не научился говорить по-украински»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который родился и вырос в Крыму, рассказал об отношении к Украине и украинским спортсменам.
— За украинцев не болею. Нет, конечно, если на Олимпиаде сражаются европейский и украинский спортсмены, в целом мне будет приятнее, если выиграет украинец. Знаю некоторых тамошних спортсменов и отношусь к ним с большой симпатией. Хотя не ко всем.
— Но связи с Украиной не чувствуете? Все-таки вы родом оттуда…
— Не совсем, я родом из Крыма. Это большая разница. За 19 лет жизни в Крыму я не научился говорить по-украински. И этот факт лучше прочего свидетельствует о моих связях с Украиной.
— Встретили много негатива, когда поменяли гражданство на российское?
— Изначально нет. Небольшое напряжение началось только после изменения геополитической обстановки.
Напомним, что Сергей Карякин родился в 1990 года в Симферополе. Научился играть в шахматы в 5-летнем возрасте. В 2009 году получил российское гражданство и стал членом сборной России по шахматам. Свой шаг по смене гражданства Карякин объяснял отсутствием перспектив развития в Крыму и тем, что всегда считал себя русским.
Источник — Газета.ru
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Собственно, я никогда и не сомневался, что оно обыкновенное гэ на палке. Что оно и продолжает из раза в раз подтверждать. Гордиться, что не знал языка родной страны может только манкурт. А любому манкурту прямая дорога в Свинособакию.
А кто предает дружбу, прошлое. Кто за печеньки теряет последние мозги и умение здраво рассуждать.
Прошлое, это то, которое порядка 30ти войн за историю, тотальное и взаимное неуважение всю историю, введение рабства в свободной стране и пара голодоморов? Это эту дружбу мы предали "за печеньки"?
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