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Збірна України визначилась зі складом марафонської команди на ЧС-2017

Турнір пройде з 4 по 13 серпня у Лондоні

  • 18.05.2017 18:09
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Збірна України визначилась зі складом марафонської команди на ЧС-2017

Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад марафонської команди, яка у складі збірної України 4-13 серпня у Лондоні (Велика Британія) візьме участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Чоловіки:
Олефіренко Ігор (Київська обл.)
Русс Ігор (м. Київ)
Русюк Юрій (Волинська обл.)

Жінки:
Хапіліна Вікторія (Рівненська обл.)
Михайлова Дар’я (Київська обл.)
Вернигор Тетяна (Харківська обл.)

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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