Збірна України визначилась зі складом марафонської команди на ЧС-2017

Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад марафонської команди, яка у складі збірної України 4-13 серпня у Лондоні (Велика Британія) візьме участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики.
Чоловіки:
Олефіренко Ігор (Київська обл.)
Русс Ігор (м. Київ)
Русюк Юрій (Волинська обл.)
Жінки:
Хапіліна Вікторія (Рівненська обл.)
Михайлова Дар’я (Київська обл.)
Вернигор Тетяна (Харківська обл.)
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.