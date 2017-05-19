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ВИДЕО ДНЯ: Звезда мирового каратэ - Екатерина Кривая

Знакомство с украинской чемпионков Европы по каратэ

  • 19.05.2017 12:38
  • 319 просмотров
  • 1 комментария
Метки
wkf.com.ua
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Когда каратэ не было в списке олимпийских видов спорта, Украина в нем не пасла задних. Но как только каратистов приняли в олимпийскую семью, украинцы тут же стали лидерами. С первого чемпионата Европы в олимпийском статусе, из Турции наша команда вернулась с шестью наградами. Сразу два золота в личном первенстве и в команде, завоевала красавица из Львова Екатерина Кривая. Агрессивная и неуступчивая на татами, но мягкая и заботливая в обычной жизни. Знакомьтесь, звезда мирового каратэ - Екатерина Кривая.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ManUtd
      ManUtd, 19.05.2017 12:45
    0
    Почему на сайте нет новости о прозревшем Евгении Кафельникове (говорит Майдан)? Но есть антиукраинские высеры Карякина?
    Евгений Кафельников, 19.05.2017 12:00
    По признанию Кафельникова, раньше он был против Майдана, потому что "был убежден: власть насильственным путем свергать нельзя", из-за чего удалился из Facebook, где у него было много друзей из Украины.
    "Но потом понимаешь: почему люди повели себя так? И ты начинаешь их не осуждать, а понимать. Может, они были правы? Может, всему есть предел?
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