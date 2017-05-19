Когда каратэ не было в списке олимпийских видов спорта, Украина в нем не пасла задних. Но как только каратистов приняли в олимпийскую семью, украинцы тут же стали лидерами. С первого чемпионата Европы в олимпийском статусе, из Турции наша команда вернулась с шестью наградами. Сразу два золота в личном первенстве и в команде, завоевала красавица из Львова Екатерина Кривая. Агрессивная и неуступчивая на татами, но мягкая и заботливая в обычной жизни. Знакомьтесь, звезда мирового каратэ - Екатерина Кривая.
Источник — Sport.ua
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"Но потом понимаешь: почему люди повели себя так? И ты начинаешь их не осуждать, а понимать. Может, они были правы? Может, всему есть предел?
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