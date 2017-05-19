Украинские самбисты завоевали четыре медали на ЧЕ в Минске

У перший день змагань чемпіонату Європи серед чоловіків і жінок у Мінську українці вибороли чотири медалі: «золото», «срібло»і дві «бронзи». Перше місце взяла Анастасія Шевченко із Харкова в категорії до 60 кілограмів. У драматичному поєдинку вона здолала росіянку Аліну Пчелінцеву з рахунком за балами 3:2. Чемпіонськими виявилися кидки через голову.
Загалом у турнірі беруть участь понад 300 спортсменів із 31 країни. У суботу й неділю розіграють ще 18 комплектів нагород.
Чемпіони і призери першого дня
Жінки
До 48 кг
1. Олена БОНДАРЄВА (Росія)
2. Лейла АББАСОВА (Білорусь)
3. Анастасія НОВІКОВА (УКРАЇНА) і Цветеліна ЦВЕТНОВА (Болгарія)
До 60 кг
1. Анастасія ШЕВЧЕНКО (УКРАЇНА)
2. Аріна ПЧЕЛІНЦЕВА (Росія)
3. Даніела ПОРОНЕАНУ (Румунія) і Сабіна АРТЕМЧІВЦ (Молдова)
До 72 кг
1. Ніно ОДЗЕЛАШВІЛІ (Грузія)
2. Ірина АЛЄКСЄЄВА (Росія)
3. Наталія СМАЛЬ (УКРАЇНА) і Ольга НАМАЗОВА (Білорусь)
Чоловіки
До 52 кг
1. Тигран КІРАКОСЯН (Вірменія)
2. Агасіф САМАДОВ (Азербайджан)
3. Леван БЕРЕРАШВІЛІ (Грузія) і Олексій КЛЮКІН (Росія)
До 68 кг
1. Олександр КОКША (Білорусь)
2. Еміль ХАСАНОВ (Азербайджан)
3. Зоке ЛАСЛО-ЗОКЕ (Румунія) і Рамед ГУКЕВ (Росія)
До 90 кг
1. Михайло ПОЛЯНСЬКИЙ (Росія)
2. Паата ГВІНАШВІЛІ (Грузія)
3. Валенин ЖОРДАН (Франція) і Олексій СТЕПАНКОВ (Білорусь)
Бойовий розділ
До 57 кг
1. Курбан МАГАМЕДОВ (Росія)
2. Андрій КУЧЕРЕНКО (УКРАЇНА)
3. Харутян САРГСЯН (Вірменія) і Артур КРУХОВ (Білорусь)
До 74 кг
1. Ованес АБГАРЯН (Росія)
2. Едуард МУРАВИЦЬКИЙ (Білорусь)
3. Михаїл НІКОЛОВ (Болгарія) і Міхаель ОСМОЛОВСЬКИЙ (Німеччина)
До 100 кг
1. Михаїл МОХНАТКІН (Росія)
2. Теодорас АУКСТУОЛІС (Литва)
3. Бьєрн БАЧМАНН (Німеччина) і Сергій ФІРСОВ (Білорусь)
Источник — Федерация самбо Украины
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