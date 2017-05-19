Украинские самбисты завоевали четыре медали на ЧЕ в Минске

У перший день змагань чемпіонату Європи серед чоловіків і жінок у Мінську українці вибороли чотири медалі: «золото», «срібло»і дві «бронзи». Перше місце взяла Анастасія Шевченко із Харкова в категорії до 60 кілограмів. У драматичному поєдинку вона здолала росіянку Аліну Пчелінцеву з рахунком за балами 3:2. Чемпіонськими виявилися кидки через голову.

Загалом у турнірі беруть участь понад 300 спортсменів із 31 країни. У суботу й неділю розіграють ще 18 комплектів нагород.

Чемпіони і призери першого дня

Жінки

До 48 кг

1. Олена БОНДАРЄВА (Росія)

2. Лейла АББАСОВА (Білорусь)

3. Анастасія НОВІКОВА (УКРАЇНА) і Цветеліна ЦВЕТНОВА (Болгарія)

До 60 кг

1. Анастасія ШЕВЧЕНКО (УКРАЇНА)

2. Аріна ПЧЕЛІНЦЕВА (Росія)

3. Даніела ПОРОНЕАНУ (Румунія) і Сабіна АРТЕМЧІВЦ (Молдова)

До 72 кг

1. Ніно ОДЗЕЛАШВІЛІ (Грузія)

2. Ірина АЛЄКСЄЄВА (Росія)

3. Наталія СМАЛЬ (УКРАЇНА) і Ольга НАМАЗОВА (Білорусь)

Чоловіки

До 52 кг

1. Тигран КІРАКОСЯН (Вірменія)

2. Агасіф САМАДОВ (Азербайджан)

3. Леван БЕРЕРАШВІЛІ (Грузія) і Олексій КЛЮКІН (Росія)

До 68 кг

1. Олександр КОКША (Білорусь)

2. Еміль ХАСАНОВ (Азербайджан)

3. Зоке ЛАСЛО-ЗОКЕ (Румунія) і Рамед ГУКЕВ (Росія)

До 90 кг

1. Михайло ПОЛЯНСЬКИЙ (Росія)

2. Паата ГВІНАШВІЛІ (Грузія)

3. Валенин ЖОРДАН (Франція) і Олексій СТЕПАНКОВ (Білорусь)

Бойовий розділ

До 57 кг

1. Курбан МАГАМЕДОВ (Росія)

2. Андрій КУЧЕРЕНКО (УКРАЇНА)

3. Харутян САРГСЯН (Вірменія) і Артур КРУХОВ (Білорусь)

До 74 кг

1. Ованес АБГАРЯН (Росія)

2. Едуард МУРАВИЦЬКИЙ (Білорусь)

3. Михаїл НІКОЛОВ (Болгарія) і Міхаель ОСМОЛОВСЬКИЙ (Німеччина)

До 100 кг

1. Михаїл МОХНАТКІН (Росія)

2. Теодорас АУКСТУОЛІС (Литва)

3. Бьєрн БАЧМАНН (Німеччина) і Сергій ФІРСОВ (Білорусь)