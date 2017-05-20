У Львові пройде масштабний турнір з карате

20 травня, о 9:00 у приміщенні львівського велотреку СКА (вул. Клепарівська, 39 А) пройде масштабний турнір «INTERNATIONAL UNION CUP», який цьогоріч збере рекордну кількість учасників.
Так, понад 750 представників 80 клубів з 15 країн Європи (України, Франції, Швеції, Румунії, Болгарії, Польщі та ін.) зберуться, аби показати свої вміння у Львові.
Особливими гостями змагань стануть:
призер 52 Чемпіонату Європи з карате, капітан збірної України Станіслав Горуна,
переможці останнього ЧЄ серед кадетів та юніорів - Анастасія Мястковська, Соломія Кміть, Рябошапко Кирил, Шостак Діана, Копитко Денис.
Змагання проходитимуть в категоріях «ката» (демонстрація техніки) та «куміте» (поєдинки з суперником).
Офіційне відкриття – о 13 годині, вхід вільний.
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