Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

У Львові пройде масштабний турнір з карате

Захід організовує ГО Клуб спортивного карате «ЮНІОН»

  • 20.05.2017 09:08
  • 91 просмотров
  • 0 комментария
Метки
wkf.com.ua
© wkf.com.ua

20 травня, о 9:00 у приміщенні львівського велотреку СКА (вул. Клепарівська, 39 А) пройде масштабний турнір «INTERNATIONAL UNION CUP», який цьогоріч збере рекордну кількість учасників.

Так, понад 750 представників 80 клубів з 15 країн Європи (України, Франції, Швеції, Румунії, Болгарії, Польщі та ін.) зберуться, аби показати свої вміння у Львові.

Особливими гостями змагань стануть:

призер 52 Чемпіонату Європи з карате, капітан збірної України Станіслав Горуна,

переможці останнього ЧЄ серед кадетів та юніорів -  Анастасія Мястковська, Соломія Кміть, Рябошапко Кирил, Шостак Діана, Копитко Денис.

Змагання проходитимуть в категоріях «ката» (демонстрація техніки) та «куміте» (поєдинки з суперником).

Офіційне відкриття – о 13 годині, вхід вільний.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.