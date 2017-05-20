В Харькове состоится фестиваль водного спорта и туризма

Всеукраинский фестиваль водного спорта и туризма «Kharkiv Water Fest-2017» состоится 10-11 июня на реке Харьков (пляжно-развлекательный комплекс «Акважур») и в сквере «Стрелка».

В рамках мероприятия пройдут соревнования в спринте (5 км) на туристических байдарках и каяках; марафон на 10 км для всех желающих на любых видах плавсредств (на веслах, без мотора); марафон по плаванию (3,5 км); любительские соревнования на яхтах; соревнования на сапах (доски для рыбалки); соревнования на драгон-ботах.

Также организаторы планируют провести парад-маскарад по реке Харьков - от Журавлевского гидропарка до сквера «Стрелка», конкурс на лучшее блюдо полевой кухни, выставку байдарок, мастер-классы, тест-драйвы, конкурсы и лотерею с ценными призами, а также концерт.