Обидна, была очень близка к победе, но в концовке не хватило опыта. И конечно на таком уровне дел...

hgfd45, 20.05.2017 13:11-полупокер тупорылый это ты о чем -Это как в ссср расскащывали про победу...

hgfd45, 20.05.2017 13:11 0Кастрюля, а ты а чем то не согласен с Исинбаеаой? полупокер винторогий-...

saucheur, 20.05.2017 13:06 -и вот это смотри животное---Борец Лебедев отказался от участия в Олим...

Кастрюля, а ты а чем то не согласен с Исинбаеаой? Она неоднократная чемпионка мира и олимпиады, е...

saucheur, 20.05.2017 13:06-животное,кыш на куй ! а вот так даги вас и дальше будут нагинать-Чемпи...

тварь, ты опять решила срач разводить?

Для всех спортсменов в России основное для того чтоб выступать на международных соревнованиях нуж...