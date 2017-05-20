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Чемпионат Европы по самбо. LIVE

Прямая трансляция первенства Европы

  • 20.05.2017 13:04
  • 75 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sambo-fias.org
© sambo-fias.org

В Минске проходит чемпионат Европы по самбо. Вашему вниманию - прямая трасляция соревнований.

 

Источник — Sport.ua

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