Українські веслувальники здобули чотири медалі на етапі Кубку світу

Я вижу у вадо и у всей компании мозг поплыл окончательно..

WADO 1976, 21.05.2017 10:23Да и не "Фак" это был вовсе ! Это все их бразильские темы ! ...

ахаахаха, та конечно не фак, это неверно так в Бразилии друзей приветствуют просто Т...

Да и не "Фак" это был вовсе ! Это все их бразильские темы ! Бернард не Гарма...

Не думаю...

Каналу Футбол и не надо ничего говорить ! Бернард сам все пояснил : https://www.instagram.com...