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Українські веслувальники здобули чотири медалі на етапі Кубку світу

Етап Монтемор-у-Велью став бенефісом українських спортсменом

  • 21.05.2017 09:12
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canoe.in.ua
© canoe.in.ua

Українські веслувальники перемогли в двох видах програми на етапі Кубку світу в Монтемор-у-Велью.

Першими фінішували чоловічі двійки: Ігор ТРУНОВ/ Іван СЕМИКІН на дистанції 500 метрів (1.28,059), а також Віталій ЦУРКАН/ Олег КУХАРИК (3.09,732).

«Срібло» в активі каное-двійки у складі Дмитра ЯНЧУКА та Тараса МІЩУКА на дистанції 1000 метрів (3.33,580).

«Бронзу» на дистанції 500 метрів завоювала каноїстка Людмила ЛУЗАН (2.09,058).

Змагання проходили при легкому попутному вітрі.

Источник — Федерация каноэ Украины

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