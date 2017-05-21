Українські веслувальники здобули чотири медалі на етапі Кубку світу

Українські веслувальники перемогли в двох видах програми на етапі Кубку світу в Монтемор-у-Велью.
Першими фінішували чоловічі двійки: Ігор ТРУНОВ/ Іван СЕМИКІН на дистанції 500 метрів (1.28,059), а також Віталій ЦУРКАН/ Олег КУХАРИК (3.09,732).
«Срібло» в активі каное-двійки у складі Дмитра ЯНЧУКА та Тараса МІЩУКА на дистанції 1000 метрів (3.33,580).
«Бронзу» на дистанції 500 метрів завоювала каноїстка Людмила ЛУЗАН (2.09,058).
Змагання проходили при легкому попутному вітрі.
Источник — Федерация каноэ Украины
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