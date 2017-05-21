ЧЕ по самбо: Украина завоевала пять серебряных и две бронзовые медали

В субботу украинцы показали хороший потенциал, завоевав право биться в финалах – в трех в боевом разделе и в двух в спортивном самбо у женщин. То есть в пяти из девяти главных поединков вечера. К сожалению, воплотить свои шансы в «золото» нашим спортсменам не удалось.

Главную надежду мы возлагали на Марию Буек, которая, собственно, и открывала программу финалов на ковре минского Дворца спорта. Однако ей не удалось переломить ход поединка с россиянкой Анастасией Поликарповой, которой удался прием на два балла. 2:0 в пользу оппонентки – так и завершилось противостояние. Таким образом, Мария собрала за три года полную европейскую призовую коллекцию: 2015 – «золото», 2016 – «бронза», 2017 – «серебро».

Украинские призеры второго дня

«Серебро»

Мария БУЕК (до 52 кг, Ивано-Франковская область, ВСУ)

Галина КОВАЛЬСКАЯ (до 80 кг, Одесская область, «Динамо»)

Александр ВОРОПАЕВ (до 62 кг, боевой раздел, Одесская область, «Динамо»)

Дмитрий БАТОК (до 82 кг, боевой раздел, Киев, «Освита»)

Размик ТОНОЯН (свыше 100 кг, боевой раздел, Киев, «Динамо»)

«Бронза»

Юлия ХРАМОВА (до 64 кг, Киев, «Динамо»)

Андрей БОЛОБАН (до 100 кг, Черкасская область, ВСУ)



В воскресенье в белорусской столице разыграют оставшиеся девять комплектов наград.