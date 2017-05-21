Іван Банзерук виграв Кубок Європи зі спортивної ходьби

27-річний волинський скороход Іван Банзерук переміг на Кубку Європи з легкої атлетики зі спортивної ходьби. Наш атлет у запеклій боротьбі сьогодні 21 травня виграв 50-кілометрову дистанцію на змаганнях, які щойно закінчилися в чеських Подберадах.



Його час 3 години 48 хвилин 14 секунд. Банзерук усю дистанцію тримався в лідерах, а на 41 кілометрі вийшов на перше місце, яке нікому не віддав до фінішу. Другим на фініші був ще один українець Ігор Главан. Він надолужив відставання від Банзерука на заключних 5 кілометрах до 30 секунд, але наздогнати волинянина не зміг, у підсумку програвши 24 секунди.



В інтерв`ю прес-службі Євроатлетики Іван розповів, що перемозі сприяла і хороша траса в Подебрадах, і гарна погода, і його титанічна підготовка. Тепер чекаємо на виступ Івана на чемпіонаті світу в Лондоні.



До цього трофеями Банзерука були:

Переможець Всесвітньої Універсіади: 2015 (на 20 км)

Бронзовий призер Кубка Європи: 2015 (командна першість)

Срібний призер командного чемпіонату світу: Рим (2016)