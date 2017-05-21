У Києві відкрили оновлений велотрек

На початку церемонії відкриття глядачам показали шоу вуличних культур у виконані збірних команд Києва з брейк-данс та BMX rider. А після – лазерне «бім-шоу» та унікальну відеоінсталяцію з залученням новітніх 3D технологій про історію Києва, велосипеду і велотреку.

«Сьогодні особливий день для всіх нас – другий день народження нашого велотреку. Ми подивилися зараз історію велотреку, на якому зростали і тренувалися покоління киян. Я вдячний громаді і всім небайдужим активістам, з якими ми, всі разом, захистили велотрек. Ми його відновили, зробили сучасним спортивним об'єктом. За оцінками експертів, полотно велотреку – одне з найкращих в Європі», – підкреслив Віталій Кличко під час виступу на церемонії відкриття.

Мер Києва розповів, що крім власне велотреку, столична влада облаштувала прилеглу територію – тут побудували паркінг, кафе та відновили сквер, який об’єднали в єдиний простір з територією велотреку.

«Тут буде гарна дитяча велошкола, є чудовий сквер, паркінг, кафе, освітлення, відеоспостереження, тобто все, що потрібно. Ми сподіваємося, що на велотреку завжди буде багато людей, тут тренуватимуться діти і дорослі, тут відбуватимуться змагання та проводитимуть дозвілля кияни», – зазначив Віталій Кличко.