Українці завоювали ще сім медалей в Монтемор-у-Велью

Українські веслувальники завоювали медалі в семи видах програми в третій день етапу Кубку світу в Монтемор-у-Велью.



Байдарочник Олег КУХАРИК переміг в одиночці на дистанції 500 метрів і в четвірці, також на «п’ятисотці», разом з Кирилом ЧЕРНОМОРОВИМ, Даніїлом КУЗЬМІНИМ та Ігорем ТРУНОВИМ, каное-двійка у складі Дмитра ЯНЧУКА та Тараса МІЩУКА стала також стала першою на п’ятисотці. «Срібло» в активі Ігоря ТРУНОВА (в спринті), а також жіночої байдарки-четвірки у складі Марії КІЧАСОВОЇ, Анастасії ГОРЛОВОЇ, Анастасії ТОДОРОВОЇ та Інни ГРИЩУН. Бронзовими призерами - на дистанції 200 метрів – стали каноїістка Людмила ЛУЗАН та двійка ТОДОРОВА/ ГОРЛОВА.



Всього за два дня в активі збірної України 11 медалей, з яких 5 золотих, 3 срібних та 3 бронзових. Три вищі нагороди в активі Олега КУХАРИКА, який представляє Южне. Нагадуємо це перший міжнародний старт збірної України під керівництвтом Юрія ЧЕБАНА.

Кубок світу. Монтемор-у-Велью. Заїзди за участю українських спортсменів

ДЕНЬ ТРЕТІЙ. 21 травня

12.35. Байдарка-двійка. 200 м. Жінки. Фінал. 3. Анастасія ТОДОРОВА/ Анастасія ГОРЛОВА (1) – 37,796.

13.03. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Фінал. 4. Марія КІЧАСОВА (2) – 40,999.

13.08. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Фінал. 3. Людмила ЛУЗАН (4) – 48,143.

13.13. Байдарка-одиночка. 200 м. Фінал. 2. Ігор ТРУНОВ (5) – 35,164.

13.40. Байдарка-одиночка. 500 м. Фінал. 1. Олег КУХАРИК (5) -1.37,583.

13.54. Каное-двійка. 500 м. Чоловіки. Фінал. 1. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК (5) – 1.41,562

14.14. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. Фінал. 1. Кирило ЧЕРНОМОРОВ/ Іван СЕМИКІН/КУЗЬМІН/ ТРУНОВ (9) – 1.20,586

14.22. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. Фінал. 2. КІЧАСОВА/ ТОДОРОВА/ Анастасія ГОРЛОВА/ Інна ГРИЩУН (2) – 1.32,527