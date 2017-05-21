Уверенная победа Анастасии Сапсай

В столице Беларуси завершился чемпионат Европы среди мужчин и женщин. В заключительный – третий – день континентального форума украинская сборная добыла пять наград. Одна из них оказалась золотой. Титул в категории свыше 80 килограммов уверенно взяла Анастасия Сапсай. В финале ей противостояла грузинская спортсменка Елена Кобадзе. И хотя в начале поединка украинка пропустила прием на два балла, она с лихвой отыграла эту фору, победив со счетом 8:2. Этот выигрыш позволил без вариантов занять женской сборной второе место в общем зачете. На «серебряную» ступень пьедестала поднялась и наша команда по боевому самбо.

Всего же украинцы завоевали 16 наград – 2 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых. Всего же в Минске было разыграно 27 комплектов медалей (по 9 – в мужском и женском спортивном самбо, а также в боевом разделе), а в соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из 31 страны Старого Света.

Украинские чемпионы и призеры третьего дня

«Золото»

Анастасия САПСАЙ (свыше 80 кг, Черкасская область, «Динамо»)

«Бронза»

Наталья Илькив (до 56 кг, Ивано-Франковская область, «Динамо»)

Екатерина Москалева (до 68 кг, Днепропетровская область, «Освита»)

Алексей Ниженко (до 82 кг, Черниговская область, «Динамо»)

Петр Давыденко (до 90 кг, боевой раздел, Львовская область, ВСУ)