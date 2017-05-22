Украинец Павел Коростылев выиграл Кубок мира по стрельбе

20-летний украинский спортсмен Павел Коростылев выиграл Кубок мира по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Соревнования прошли в Мюнхене.
В финале Коростылев набрал 240.9 очка, установив новый мировой рекорд среди молодежи.
Еще один украинец Олег Омельчук занял итоговое седьмое место.
Источник — Sport.ua
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