Основним легкоатлетичним турніром минулого вік-енду став Кубок Європи зі спортивної ходьби. Але успіхи Україні приніс не лише він.
Гліб Піскунов встановив національний юніорський рекорд з метання молота у Галле, а Аліна Шух побила два особисті рекорди у Таллінні – з метання списа і штовхання ядра.
20 травня міжнародний легкоатлетичний турнір також приймав Тюбінген. Анастасія Бризгіна фінішувала там третьою з бігу на 200 метрів (23,85 с), а Анастасія Ткачук була 12-ю з бігу на 1500 метрів (4.17,24 хв).
Вадим Кравчук виграв змагання зі стрибків у висоту у Дебрецені (2,11 м). У змаганнях серед дівчат українки оформили переможний дубль: Ілона Заскалько перемогла (1,79 м), а Анна Пилявець була другою (1,73 м).
21 травня у Кавасакі Ганна Гацько-Федусова була сьомою з метання списа (57,27 м).
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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