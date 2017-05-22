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Вадим Кравчук виграв змагання зі стрибків у висоту у Дебрецені

У дівчат вдало виступили Ілона Заскалько та Анна Пилявець

  • 22.05.2017 17:20
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highjump.in.ua. Вадим Кравчук
© highjump.in.ua. Вадим Кравчук

Основним легкоатлетичним турніром минулого вік-енду став Кубок Європи зі спортивної ходьби. Але успіхи Україні приніс не лише він.

Гліб Піскунов встановив національний юніорський рекорд з метання молота у Галле, а Аліна Шух побила два особисті рекорди у Таллінні – з метання списа і штовхання ядра.

20 травня міжнародний легкоатлетичний турнір також приймав Тюбінген. Анастасія Бризгіна фінішувала там третьою з бігу на 200 метрів (23,85 с), а Анастасія Ткачук була 12-ю з бігу на 1500 метрів (4.17,24 хв).

Вадим Кравчук виграв змагання зі стрибків у висоту у Дебрецені (2,11 м). У змаганнях серед дівчат українки оформили переможний дубль: Ілона Заскалько перемогла (1,79 м), а Анна Пилявець була другою (1,73 м).

21 травня у Кавасакі Ганна Гацько-Федусова була сьомою з метання списа (57,27 м).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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