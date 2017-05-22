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Як українкі у Монтемор-у-Велью медалі здобували

Українськи спортсменки вдало виступили на Кубку світу з веслування

  • 22.05.2017 17:54
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canoe.in.ua. Людмила Лузан
© canoe.in.ua. Людмила Лузан

Українськи спортсмени здобули медалі в семи видах програми в третій день етапу Кубку світу в Монтемор-у-Велью.

Пропонуємо вашій увазі відео виступів Людмили Лузан (каное-одиночка, 200 м, 3 місце) та Анастасії Тодоровой з Анастасією Горловою (байдарка-двійка, 200 м, 3 місце).

Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Фінал.

1. Віраж БАЛЛА – 46,862.
2. Кінчо ТАКАШ (Угорщина) – 47,004.
3. Людмила ЛУЗАН (УКРАЇНА) – 48,143.

Байдарка-двійка. 200 м. Жінки

1. Ліза КАРРІНГТОН/ Еймі ФІШЕР (Нова Зеландія) – 36,563.
2. Жоана ВАСКОНСЕЛОС/ Франсіска ЛАЙА (Португалія) – 37,252.
3. Анастасія ТОДОРОВА/ Анастасія ГОРЛОВА (УКРАЇНА) – 37,796.

Источник — Федерация каноэ Украины

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