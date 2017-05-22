Віктор БРИЗГІН: «Гідних кандидатів до естафетної збірної вистачає»

Найкраще себе на цих змаганнях проявила збірна Сумської області. Вона виставила найсильніший склад. Зокрема, в чоловічій естафеті 4х100 м за команду Сумщини бігли Віталій Корж, Володимир Супрун, Віталій Бутрим та Юрій Сторож. Не дивно, що цей потужний квартет виявився найшвидшим – 40,16, на 90 сотих випередивши буковинців на чолі з Емілем Ібрагімовим. Віталій Бутрим став переможцем ще одних змагань – в команді 4х400 м (3.09,91).

Другою в командному заліку стала збірна Черкаської обл., третьою – Вінницької обл. Підсумувати результати змагань прес-служба ФЛАУ попросила старшого тренера збірної України з естафетного бігу Віктора Бризгіна:

- В першу чергу зараз відбувся перегляд молодих спортсменів. Виступала тут і низка досвідчених хлопців, але вони і так у нас постійно на очах. Зараз у нас триває збір у Черкасах, де знаходяться дорослий та молодіжний склади національної команди. Дорослі готуються до командного чемпіонату Європи, молодь – до континентальної першості U-23. Нам вдається зробити гарні зв’язки. На допомозі у нас – електронний хронометраж, відеозйомка, наукова група. Найближчого вівторка, за день до завершення збору, проведемо суто естафетне тренування. З жінками за аналогічною програмою працює Костянтин Рурак. Загалом, радує, що зараз у нас є багато перспективних молодих спринтерів. Вчяться у старших, та й ветеранів стимулюють, щоб не засиджувалися на одному місці.

Зараз ми закладаємо фундамент, і, впевнений, наступного року поборемося за дуже високі місця на чемпіонаті Європи. Безперечно, будемо омолоджувати команду, готувати її вже на Токіо-2020. І молоді, як я вже казав, дуже прагнуть здобути собі місце в ній.

Що стосується цього сезону, то жінкам на чемпіонат світу в Лондоні буде пробитися легше. А от у наших чоловіків ситуація складна. На Багамах на чемпіонаті світу з естафет вже відібралося до Лондона 8 команд. Причому, не найсильніші. Серед претендентів на місця в другій вісімці учасників, окрім нас - Ямайка, Франція, Великобританія, Корея, Японія, атлети яких бігають стометрівку в середньому за 10,12 секунди.

Ми зараз на тренуваннях дуже багато уваги приділяємо процесу передачі палички. Але ж якщо хлопці навчяться її спросоння передавати, потрібна ще висока індивідуальна швидкість. Щоб поборотися за місце на чемпіонаті світу, потрібно стометрівку бігти всім хоча б за 10,25-10,30. Але ми над цим також працюємо. Перспективи є.