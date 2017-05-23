На Манчестер Арене произошел теракт: есть пострадавшие

Теракт в британском городе Манчестере произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде на городском стадионе «Манчестер Арена». Полиция и очевидцы сообщают о двух взрывах, которые прогремели на концерте. Местная полиция попросила людей держаться подальше от стадиона и начала эвакуацию людей.

По данным СМИ, взрывы прогремели после выступления певицы - когда она покинула сцену.

В результате, по последним данным, получили ранения 59 человек, 19 погибли. Об этом сообщила Служба скорой помощи северо-западного региона на своей странице в Twitter. «Скорые отвезли 59 пострадавших в результате инцидента на «Манчестер Арена» в различные больницы и оказали помощь нескольким раненым на месте», - говорится в сообщении.

NWAS has taken 59 casualties from the Manchester Arena incident to various hospitals & treated a number of walking wounded on scene — NWAS NHS Trust (@NWAmbulance) May 23, 2017

Служба также сообщила, что всего из-за теракта в Манчестере были задействованы 60 машин скорой помощи. В то же время полиция Манчестера подтвердила, что, по последним данным в результате взрыва, произошедшего в 22:33 (00:33 по Киеву), погибли 19 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и тем, кто пострадал от «инцидента, который расценивается полицией как ужасный террористический акт». «Мы работает над тем, чтобы установить все детали произошедшего», - заявила она.