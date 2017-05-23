Переможний дубль України на Кубку Європи зі спортивної ходьби

Боже мій да скільки ж можна експерементувати з самим легендарним клубом східное Європи? А ...

Шило на мыло. Хоть и фанат ШД, но хочется чтобы Динамо было на уровне. Чемпионаты в калитку как ...

Ключевое слово "может". А может будет тренер Алиев или Милевский, а может, может, может...