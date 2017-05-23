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Переможний дубль України на Кубку Європи зі спортивної ходьби

Українці вибороли три нагороди на турнірі у Чехії

  • 23.05.2017 08:43
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НОК Украины
© НОК Украины
З Кубку Європи зі спортивної ходьби, який відбувся в чеському місті Подєбради, наші легкоатлети повертаються з 3 нагородами.
 
У змаганнях на дистанції 50 км серед чоловіків наші Іван Банзерук та Ігор Главан посіли 1 та 2 місця відповідно, не залишивши жодних шансів суперникам.
 
Перемогу наші хлопці святкували й у загальному командному заліку.
 
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів та Федерацію легкої атлетики України на чолі з її президентом Ігорем Гоцулом з чудовим виступом, побажавши не зупинятися на досягнутому й надалі прославляти гарні традиції вітчизняної Королеви спорту у світі.

Источник — НОК Украины

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