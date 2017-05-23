ФОТО ДНЯ. Медали ЧМ-2017 по легкой атлетике

Организаторы предстоящего в Лондоне чемпионата мира по лёгкой атлетике (4-13 августа) представили награды, которые будут вручаться победителям и призёрам турнира.

Медали имеют форму легкоатлетического трека. На них изображены символы каждого вида и основные достопримечательности Лондона - Тауэрский мост, колесо обозрения «Лондонский глаз», небоскрёб «Осколок» и часовая башня Вестминстерского дворца «Биг-Бен». На обратной стороне находится изображение олимпийского стадиона в Лондоне, где и состоится турнир.