Мотогонщик Никки Хэйден скончался после аварии

Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Никки Хэйден умер в возрасте 35 лет спустя пять дней после аварии.

17 мая американца во время велосипедной прогулки на побережье Римини в Италии сбил автомобиль. Он получил многочисленные травмы и серьезное повреждение мозга и был помещен в реанимацию больницы в Чезене. Позже он был введен в искусственную кому.

Хэйден, родившийся в Кентукки, впервые принял участие в MotoGP в 2003 году, спустя два года он смог финишировать третьим. В 2006 году он положил конец пятилетней серии побед Валентино Росси после драматичной финальной гонки в Валенсии. С 2016-го Хэйден выступал на соревнованиях по супербайку, в текущем сезоне он занимал 13-е место. Хэйден приехал в Италию на соревнования, которые прошли 14 мая.