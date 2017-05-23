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Мотогонщик Никки Хэйден скончался после аварии

Чемпион мира не вышел из комы

  • 23.05.2017 09:06
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Метки
AFP. Никки Хэйден
© AFP. Никки Хэйден
Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP Никки Хэйден умер в возрасте 35 лет спустя пять дней после аварии. 
 
17 мая американца во время велосипедной прогулки на побережье Римини в Италии сбил автомобиль. Он получил многочисленные травмы и серьезное повреждение мозга и был помещен в реанимацию больницы в Чезене. Позже он был введен в искусственную кому.
 
Хэйден, родившийся в Кентукки, впервые принял участие в MotoGP в 2003 году, спустя два года он смог финишировать третьим. В 2006 году он положил конец пятилетней серии побед Валентино Росси после драматичной финальной гонки в Валенсии. С 2016-го Хэйден выступал на соревнованиях по супербайку, в текущем сезоне он занимал 13-е место. Хэйден приехал в Италию на соревнования, которые прошли 14 мая.

Источник — BBC

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