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Украинка Костевич выиграла серебро на Кубке мира по стрельбе

Спортсменка стала второй по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в 10 метров

  • 23.05.2017 18:35
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Метки
gorod.cn.ua. Елена Костевич
© gorod.cn.ua. Елена Костевич

Украинская спортсменка Елена Костевич завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Мюнхене по стрельбе из пневматического пистолета.

Результат Костевич на дистанции 10 метров составил 238,3 очка.

Днем ранее украинец Павел Коростылев завоевал «золото» в той же дисциплине.

Источник — Sport.ua

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