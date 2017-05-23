Украинка Костевич выиграла серебро на Кубке мира по стрельбе

Украинская спортсменка Елена Костевич завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Мюнхене по стрельбе из пневматического пистолета.
Результат Костевич на дистанции 10 метров составил 238,3 очка.
Днем ранее украинец Павел Коростылев завоевал «золото» в той же дисциплине.
Источник — Sport.ua
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