У Львові урочисто розпочався чемпіонат України з фехтування на рапірах

23 травня 2017 року на базі спортивного комплексу «Динамо» у місті Львові (вул. Вітовського, 53) урочисто розпочався чемпіонат України з фехтування на рапірах серед дорослих спортсменів.
Учасників змагань вітали начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області Юрій Майборода, директор обласної школи вищої спортивної майстерності Петро Климчук, державний тренер штатної збірної команди України з фехтування Дмитро Моргун та інші почесні гості.
Національні змагання кращих рапіристів України триватимуть до 25 травня.
Загалом в чемпіонаті беруть участь понад 70 спортсменів з різних областей України.
Система проведення змагань: змішана; особисті поєдинки – 1 груповий тур, тур прямого вибування; командні – тур прямого вибування з виявленням місць у 1/8 фіналу.
Початок змагань щоденно о 10.00 годині.
Источник — Sport.ua
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