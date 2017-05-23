У Львові урочисто розпочався чемпіонат України з фехтування на рапірах

23 травня 2017 року на базі спортивного комплексу «Динамо» у місті Львові (вул. Вітовського, 53) урочисто розпочався чемпіонат України з фехтування на рапірах серед дорослих спортсменів.

Учасників змагань вітали начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області Юрій Майборода, директор обласної школи вищої спортивної майстерності Петро Климчук, державний тренер штатної збірної команди України з фехтування Дмитро Моргун та інші почесні гості.

Національні змагання кращих рапіристів України триватимуть до 25 травня.

Загалом в чемпіонаті беруть участь понад 70 спортсменів з різних областей України.

Система проведення змагань: змішана; особисті поєдинки – 1 груповий тур, тур прямого вибування; командні – тур прямого вибування з виявленням місць у 1/8 фіналу.

Початок змагань щоденно о 10.00 годині.