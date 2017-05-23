Ігор ЖДАНОВ: «ЧЄ зі стрибків у воду пройде на найвищому рівні»

Менше місяця лишилося до старту Чемпіонату Європи зі стрибків у воду, право за проведення яких Федерація України зі стрибків у воду виборола у жорсткій боротьбі з Федерацією зі стрибків у воду РФ минулого року.

Про особливості завершального етапу підготовки до континентальної першості, яка відбудеться у Києві 11-18 червня, йшлося під час прес-конференції в Мінмолодьспорту.

За словами Ігоря Жданова, проведено велику роботу, задля того, щоб Україна достойно змогла прийняла ці міжнародні змагання.

«Мінмолодьспорту надає всебічну організаційну підтримку Федерації у підготовці до змагань. Держава виділила кошти у розмірі 9,8 млн. грн. Допомагає й місто. КМДА надала 900 тис. Наші зусилля оцінили й представники Європейської ліги плавання, LEN. Вони дали дуже високу оцінку спортивній споруді, зазначивши, що СК «Олімпія» є однією з найкращих спортивних споруд в Європі. Переконаний, чемпіонат пройде на найвищому рівні. Тепер слово за нашими спортсменами», - наголосив Міністр.

Президент НОК Сергій Бубка відзначив, що проведення Чемпіонату Європи на базі такої сучасної споруди внесе значний вклад у зростання професійного рівня спортсменів та хід підготовки збірної команди України на шляху до Олімпіади в Токіо-2020.

Президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов підкреслив, що ця спортивна подія – результат об’єднання зусиль з Мінмолодьспорту, міською адміністрацією Києва, НОК України.

«Окремо хотів би подякувати Ігорю Жданову за ту суттєву допомогу, яку надало Міністерство молоді та спорту щодо придбання нового, сучасного обладнання, необхідного для проведення чемпіонату», - зазначив президент Федерації стрибків у воду.

Як повідомила віце-президент Федерації стрибків у воду, виконавчий директор чемпіонату Європи Ніна Уманець кожен бажаючий зможе повболівати за українську збірну на глядацькій арені чи за допомогою трансляції, яку забезпечить Перший національний телеканал. Вона також зауважила, що акредитація для представників ЗМІ наразі триває.

Вхід на змагання для вболівальників буде вільним. У той же час організатори подбали про посилення заходів безпеки під час проведення змагань і закликали шанувальників цього виду спорту з розумінням поставитися до такої необхідності.

Участь в континентальній першості візьмуть 24 країни, орієнтовна кількість учасників чемпіонату – близько 140 спортсменів. Україну на змаганнях представлятиме збірна у складі 15 спортсменів. Учасників національної команди було визначено під час проведення вітчизняного чемпіонату, серед них будуть й новачки дорослих змагань, нова олімпійська зміна країни. Про це журналістам розповіла головний тренер збірної України Тамара Токмачова.

Нагадаємо, у 2016 році національна збірна України зі стрибків у воду у м. Лондон (Великобританія) на чемпіонаті Європи посіла третє загальнокомандне місце, завоювавши 8 нагород, з них 3 золоті.