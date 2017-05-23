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Гліб Піскунов встановив юніорський рекорд України

Українець здобув перемогу на змаганнях з метання молота

  • 23.05.2017 20:21
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YouTube. Глеб Пискунов
© YouTube. Глеб Пискунов

Гліб Піскунов оновив національний юніорський рекорд України з метання молота. На змаганнях у Галле, 20 травня, він переміг серед атлетів U20.
 
У четвертій спробі Піскунов відправив молот на позначку нового національного рекорду України U20 – 81,04 м. А у наступний поліпшив цей результат і виграв змагання з показником 81,32 м.
 
До цього рекордсменом України у віковій категорії U20 був Андрій Мартинюк (80,67 м – 23 червня 2009 року, Донецьк).
 
У Галле також виступав Дмитро Косинський і посів третє місце з метання списа (80,37 м). Переміг німець Бернхард Зайферт (81,10 м).
 
Не обійшлося у Галле і без найкращого результату сезону у світі. Поляк Павел Файдек очолив світовий топ-лист сезону з метання молота (82,31 м).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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